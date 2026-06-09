Sin triplecoronado: Bateador la sacó del parque en la Copa Gobernador segunda gema en Puerto Rico

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Este domingo se llevó a cabo el segundo peldaño de la Triple Corona en Puerto Rico, la edición 99 de la Copa Gobernador, carrera disputada en el hipódromo Camarero, ubicado en la provincia de Canovanas, en la cual el ejemplar Bateador, que venía de finalizar sexto en el Derby Puertorriqueño (primera gema), dio la gran sorpresa de la temporada al imponerse en la segunda pata de la Triple Corona boricua.

Puerto Rico no tendrá triplecoronado

La Copa Gobernador correspondió a la segunda pata de la Triple Corona puertorriqueña. La primera fue el Derby Puertorriqueño, ganado por Demoledor. Sin embargo, Demoledor no pudo repetir su actuación y terminó último en esta oportunidad.

Bateador llegó a la Copa Gobernador con una sola victoria en ocho presentaciones, incluido su sexto lugar en el Derby Puertorriqueño el mes pasado. Bateador devolvió un pago de $95 a ganador en la taquilla por cada $2 apostado.

El ganador fue presentado por Jason Lisboa, en yunta con el jinete Luis Fernando Rivera, quien desde el último lugar avanzó con Bateador desde los 700 metros finales, a unos 15 cuerpos de los punteros Danzarín y Demoledor.

Rivera, comenzó su movimiento en el tope de la recta final, y con un paso fuerte y sostenido pudo dar alcance a los punteros para llevarse los honores. En los 500 metros el caballo cruzar la meta con ventaja de dos cuerpos sobre Rey Baltasar. Fracasado finalizó tercero y Gran Porte ocupó la cuarta posición.

Bateador es propiedad de Abilio Reyes, del establo A Reyes Racing. La Copa Gobernador repartió una bolsa de $84,240 en premios. El ganador paró el reloj 1:57.21 para 1,800 metros luego de fraccionales de :24.34, :48.98, 1:14.14 y 1:42.25.

La tercera y última prueba de la Triple Corona será la Copa San Juan, programada para el 5 de julio.