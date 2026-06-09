Tenemos video: Ambulancia se vuelca en plena carrera en este circuito en Estados Unidos

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Aunque suele insólito, la imprudencia en el volante no escapa dentro de las carreras de caballos. Si. Así mismo es. Esto ocurrió, en el hipódromo en el hipódromo The Downs at Albuquerque, ubicado en New México, Estados Unidos.

Allá rodó la Ambulancia

La programación en el hipódromo de Alburquerque se desarrollaba con toda normalidad, hasta que ocurrió el accidente, donde una ambulancia de respaldo de la pista perdió el control, coleó y chocó fuertemente contra la baranda externa, terminando volcada sobre su costado, en el tope de la recta final.

El vehículo realizaba el protocolo habitual de seguir de cerca a los caballos de raza Quarter Horse durante la tercera carrera del día (una competencia de 870 yardas). Al salir de la curva y enderezarse en la recta principal, la ambulancia comenzó a dar bandazos, perdiendo el control y volcándose.

El dueño y director ejecutivo del hipódromo, señaló que el conductor iba a una velocidad excesiva para las condiciones de la pista, lo que causó el derrape. Afortunadamente, nadie resultó herido en el percance. Las pruebas de control posteriores confirmaron que el chofer dio negativo en exámenes de alcohol y drogas.

Debido a que el impacto destrozó la baranda y el hipódromo se quedó sin una ambulancia de reemplazo disponible para atender emergencias de los jinetes, las autoridades se vieron obligadas a cancelar las siete carreras restantes de la jornada.