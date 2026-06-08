Hijo de Tapit que costó $1.05 millones de Bob Baffert se estrena este domingo en Estados Unidos

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La tercera sesión durante las subastas de septiembre en Keeneland para Yearling 2024, dos potros fueron los más costosos de la jornada: Always a Runner, ganadora de la Kentucky Oaks (G1) 2026, y este hijo de Tapit, que subió al ring de ventas marcado con el Hip 674, consignado por Hunter Valley Farm.

Hijo de Tapit, millonario, hace su estreno

Stellenbosch, hijo de Tapit en Verve’s Tale por Tale of Ekati, fue el más costoso del tercer día en septiembre 2024 en las selectas subastas de Keeneland. Este roano hace su estreno el domingo en la sexta carrera en Churchill Downs, en una carrera especial de $120,000 en 1,200 metros con la monta del francés Florent Geroux para el entrenador Bob Baffert.

La sociedad conformada por: SF Racing LLC, Starlight Racing, Madaket Stables LLC, Stonestreet Stables LLC, Bashor, Dianne, Determined Stables, Golconda Stable, Waves Edge Capital LLC y Donovan, Catherine, pagó por este potro $1,050,000 consignado por Hunter Valley Farm.

Stellenbosch, se estrena al menos con ocho briseos; el último de ellos fue 800 metros en 47.40 el quinto más veloz de 100 de la jornada del domingo 7 de junio en Churchill Downs.

Doce ejemplares debutantes y no ganadores, más uno elegible, fueron inscritos en esta carrera que tiene como hora de inicio 3:18 p.m., hora venezolana.