Samy Camacho es el primer jockey en alcanzar las 50 victorias en el Royal Palm Meet en Gulfstream Park

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La tarde de este domingo en el Hipódromo de Gulfstream Park se celebró una jornada de diez competencias como parte de la última fecha de la décima semana del Royal Palm Meet, donde el jockey venezolano Samy Camacho logró dos victorias a su cuenta personal y se mantuvo como líder del meeting que va a finalizar a finales del mes de agosto.

Estados Unidos: Samy Camacho llega a 50 victorias en el Royal Palm Meet en Gulfstream Park

La primera de las fotografías que se tomó Samy Camacho en la jornada dominical, la logró en la tercera carrera, en un claiming de $30.000, para yeguas de tres y más años en recorrido de 1.670 metros (arena), donde ganaría con Annie Goodbody, del entrenador Armando de la Cerda, con un tiempo de 1:42.93 y generó pagos de $5.20 a ganador, $2.80 el place y $2.20 el show.

Luego en la octava competencia, en un Allowance Optional Claiming de $70.000, también para yeguas de tres y más años en distancia de 1.100 metros (arena), Camacho ganaría con Spinelli, pensionada de Joseph Orseno con un tiempo oficial de 1:02.54 y pagó $9.20, $4.20 y $2.80 respectivamente.

Con estas dos victorias alcanzadas en la jornada dominical, el jockey venezolano Samy Camacho es el primero que alcanza las 50 ganancias en el presente Royal Palm Meet, y se mantiene como líder del meeting luego de diez semanas de acción con seis carreras de ventajas sobre Diego Herrera.

Samy Camacho para la semana 11, tiene diez compromisos de montas en la programación del sábado 13 de junio y nueve montas más en la jornada del domingo 14 del mes en curso.