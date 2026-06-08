Jockey venezolano logra doblete consecutivo el domingo en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El Royal Palm Meet finalizó la tarde de este domingo las acciones de la semana número diez con una programación de diez carreras donde el jockey profesional venezolano Leonel Reyes Ramos sumó de a dos y de manera seguida para ser uno de los más destacados de la tarde dominical en Gulfstream Park.

Estados Unidos; Leonel Reyes Ramos logra doblete consecutivo el domingo en Gulfstream Park

La primera de las victorias del domingo de Reyes Ramos la consiguió en la cuarta competencia dominical en Hallandale Beach, en un Maiden Claiming de $37.000 para ejemplares de tres y más años, por medio de Big Dividend, del trainer Michael Lerman, el cual hizo un tiempo oficial de 1:44.16 para los 1.700 metros en arena y le hizo honor a su nombre al pagar $30.20 a ganador, $7.40 el place y $4.00 el show de la carrera.

Seguidamente, en la quinta carrera de la tarde dominical, en un claiming de $26.500 para yeguas de tres y más años en 1.200 metros (arena), donde Reyes Ramos ganaría con Gigi Cake’s, pupila de la entrenadora Elizabeth Dobles con un tiempo oficial de 1:11.73 para generar $8.40 a ganador, $5.40 el place y $4.40 el show.

Con las dos victorias obtenidas de manera seguida, el jockey venezolano llegó a 14 triunfos en la presente temporada que inició un poco tarde debido a una lesión que tenía y ahora tiene 1.011 lauros en su carrera en Estados Unidos.

Para esta semana, Reyes Ramos tiene un total de seis compromisos de montas en la programación del jueves 12 de junio, en el inicio de la semana 11 del Royal Palm Meet en Gulfstream Park.