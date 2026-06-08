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Una tarde que parecía de trámite en Gulfstream Park se convirtió en una auténtica fiesta para los seguidores del hipismo venezolano. Los jinetes criollos dictaron cátedra en la pista y encadenaron una serie de triunfos consecutivos que hicieron saltar la banca. Si quieres saber cómo se gestó esta inesperada combinación en el Pick 3 que puso a celebrar a los apostadores, te contamos todos los detalles a continuación.

Estados Unidos: Combinación venezolana hace saltar la banca en Gulfstream Park

La primera de las fotografías se la tomó, el jockey profesional venezolano tomó Samy Camacho en la jornada dominical, la logró en la tercera carrera, en un claiming de $30.000, para yeguas de tres y más años en recorrido de 1.670 metros (arena), donde ganaría con Annie Goodbody, del entrenador Armando de la Cerda, con un tiempo de 1:42.93 y generó pagos de $5.20 a ganador, $2.80 el place y $2.20 el show.

Seguidamente, en la cuarta carrera, Leonel Reyes Ramos en un Maiden Claiming de $37.000 para ejemplares de tres y más años, ganaría por medio de Big Dividend, del trainer Michael Lerman, el cual hizo un tiempo oficial de 1:44.16 para los 1.700 metros en arena y le hizo honor a su nombre al pagar $30.20 a ganador, $7.40 el place y $4.00 el show de la carrera.

A continuación, en la quinta carrera de la tarde dominical, en un claiming de $26.500 para yeguas de tres y más años en 1.200 metros (arena), donde Reyes Ramos ganaría con Gigi Cake’s, pupila de la entrenadora Elizabeth Dobles con un tiempo oficial de 1:11.73 para generar $8.40 a ganador, $5.40 el place y $4.40 el show.

La unión de los tres ejemplares victoriosos con las montas de los dos látigos venezolanos generaría un Pick 3 que pagó $342,70 para los tickets ganadores que acertaron la jugada mencionada en el óvalo de Hallandale Beach.