Salute The Don (JAM) se corona ganador del primer paso de la Triple Corona de Jamaica

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Salute The Don se presentó como un posible candidato a la Triple Corona al conseguir una victoria audaz en las 2000 Guineas de Jamaica, en su edición 52 con una bolsa de 3,75 millones de dólares, que tuvo lugar este domingo en Caymanas Park. Con este triunfo, el jinete campeón Raddesh Roman y el entrenador Gary Subratie obtuvieron otro éxito en una gran carrera.

Salute The Don (JAM) rumbo a triplecoronarse

En una emocionante competencia que hizo vibrar a los espectadores, Salute The Don venció a su compañero de cuadra Stardom, montado por Dane Dawkins, y a Strong Avenue, con Wesley Henry como jinete, para obtener la victoria en la carrera principal de una milla (1.600 m), un enfrentamiento entre tres competidores a lo largo de toda la recta final.

Roman llevó a cabo una carrera emocionante y paciente. Con el objetivo de que Eye of the Tiger, con Robert Halledeen, se lanzara al frente y liderara la carrera en la recta opuesta, mantuvo a Salute The Don alejado del ritmo inicial.

Al acercarse a la curva de media milla, Roman comenzó a mejorar su posición, colocando a Salute The Don en tercer lugar detrás de Eye of the Tiger y Strong Avenue a medida que aumentaba el ritmo.

Al girar hacia la meta, Eye of the Tiger y Strong Avenue se unieron a un Salute The Don que venía atacando por el exterior, mientras que Stardom lanzó su ofensiva también por el exterior.

Durante unos instantes, la carrera estuvo abierta para cualquiera, pero Salute The Don se mantuvo firme bajo el impulso de Roman para superar a sus rivales en un final ajustado y emocionante por tres cuartos de cuerpo.

El tiempo ganador fue 1:39.3, luego de seguir splits de :23.4, :45.4, y 1:11.2.

Los próximos dos pasos de la Triple Corona de Jamaica en el óvalo de Caymanas Park son el Jamaica Derby (2,400 metros) y el Jamaica St. Leger (2,000 metros). Tras ganar las 2000 Guineas, Salute The Don (JAM) deberá medirse en estas distancias superiores para consagrarse como triple coronado.