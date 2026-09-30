Seis potenciales campeones van en el Breeders' Futurity (G1) en la ruta al Kentucky Derby

Un grupo de seis potros de primer año de carrera se enfrentan este sábado en la Breeders’ Futurity (G1) de 650 mil dólares en distancia 1.700 metros en el hipódromo de Keeneland. Prueba clasificatoria para la Breeders’ Cup Juvenile, además, sirve de preparatoria para el Kentucky Derby (G1) que otorga 10-5-3-2-1 puntos de clasificación.

Kentucky Derby: Seis potros buscan sus primeros puntos

El Breeders' Futurity (G1), tiene en su nomina a estos potros que tienen al menos una victoria. Entre ellos a Phone Booth, un hijo de Pavel, que luego de ganar su carrera de estreno, llega con dos segundos consecutivos en el Best Pal Stakes (G3) y Del Mar Futurity (G1), escoltando al invicto de Bob Baffert, Hughes, que estará presente en Santa Anita Park, en el American Pharoah Stakes (G1).

Luego está Coah Pope, que viene de una importante victoria con José L. Ortiz, tras escoltar a Gaudreau en su estreno. Gaudreau, está inscrito para correr en Belmont Park, en el Champagne Stakes (G1), también prueba clasificatoria para el Kentucky Derby.

La lista del Breeders' Futurity (G1), la completan Q B Rocket, Title Worthy, Jaded y American History, todos se juegan su invicto en una carrera a excepción de Title Worthy, que tiene récord de 2-2.

Esta prueba esta reservada para la novena de la programación y se corre a las 5:16 p.m.