Kentucky Derby: Hughes doble ganador de grado defiende su invicto en el American Pharoah Stakes (G1)

Este sábado 3 de octubre el hipódromo de Santa Anita Park, presenta una cartelera de diez carreras que incluyen cinco carreras stakes, cuatro de ellas de grado. Entre las principales se encuentra el American Pharoah Stakes (G1) de 300 mil dólares en distancia de 1.700 metros exclusiva para potros de dos años que buscan sumar sus primeros puntos rumbo al Kentucky Derby (G1), además, un cupo directo para las Breeders’ Cup Juvenile (G1) esta temporada en Keeneland.

Kentucky Derby: Hughes defiende su invicto este fin de semana

Hughes, ganador invicto de una carrera de Grado 1 y 3, se enfrentará por primera vez a una prueba de dos curvas este sábado en el American Pharoah Stakes (G1). El entrenado por Bob Baffert, viene de imponerse por cuatro cuerpos en el Del Mar Futurity (G1). El potro hijo de Into Mischief ya había ganado el Best Pal Stakes (G3) sobre seis furlongs en Del Mar.

Hughes es propiedad de Front Row Club, Starlight Racing, Madaket Stables y otros. El jinete Juan Hernández, quien montó a Hughes tanto en el Del Mar Futurity como en el Best Pal, volverá a ser su jinete. Baffert, además presenta en esta prueba a Imperial Honor, Emancipate y Domus.

Dang Son, con la monta de Jaramillo, se presenta como uno de los rivales fuerte para este evento. El potro hijo de Good Magic que terminó tercero en su debut en carreras de stakes, regresa bajo la preparación de Doug O'Neill para el propietario Calumet Farm. Antes del Futurity, obtuvo su primera victoria en una milla sobre césped en Del Mar el 15 de agosto.

El American Pharoah Stakes (G1) está programado para la séptima del cartel e inicia a las 7:00 p.m. Esta carrera otorga 10-5-3-2-1 puntos de clasificación.