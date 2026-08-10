Rockazo, batacazo de Antonio Sano en la jornada de Gulfstream Park

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Este lunes cierra la semana 18 del tradicional meeting veraniego de Royal Palm Meet de Gulfstream Park, Florida, con la disputa de ocho carreras. Esta jornada tiene la participación absoluta de jinetes y entrenadores venezolanos. Precisamente Antonio Sano sorprende con el ejemplar Rockazo en la tercera de la cartelera con un pago sobre los 40 dólares a ganador en la taquilla.

Gulfstream Park: Antonio Sano sorprende con su presentado

La tercera carrera de la jornada en Gulfstream Park significó una sorpresa por el presentado de Antonio Sano, Rockazo, que se queda por un Maiden Claiming de $28,500 en distancia 1,664 metros en pista sintética o tapeta. Con la monta de Jozbin Santana, este ejemplar gana casi de punta a punta y rompe la taquilla con un pago de $43.20 a ganador.

El hijo de Rock Your World rompe el Maiden en su cuarta salida para los colores de Tres Potrillos Ranch Inc. El tiempo agenciado por el semental Serena’s Song fue de 1:43.71.

Rockaso significó la segunda victoria de la semana para el líder de los entrenadores venezolanos en Estados Unidos. Antes, sumó una con el ejemplar Il Siciliano el sábado en Saratoga, con la monta de Luis Sáez. Ahora, tiene 31 primeros en la temporada y 1,072 de por vida en tierras del Tío Sam.

Para la semana 19 del Royal Palm Meet, en Gulfstream Park, Antonio Sano tiene cinco inscritos entre sábado (3) y domingo (2).