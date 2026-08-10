Javier Castellano sorprende con un batacazo de $96 y se acerca a las 6,000 victorias

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Saratoga cerró la semana del Whitney Stakes G1 con una intensa cartelera de 11 competencias. Tras el histórico triunfo de Sovereignty con Junior Alvarado el sábado, el domingo consagró al astro venezolano Javier Castellano como la gran figura de la jornada en el óvalo neoyorquino.

Estados Unidos: Javier Castellano sorprende con un batacazo de $96 y acecha las 6,000 victorias

La gran sorpresa aconteció en la sexta carrera del programa, un claiming de $55,000 estructurado para ejemplares de tres y más años en distancia de 1,600 metros sobre la pista de grama interna. Allí, el ejemplar Take a Stance, pensionado de Michelle Nevin y conducido por el Salón de la Fama Javier José Castellano, conquistó la victoria en un emocionante final de fotografía que otorgó el mejor dividendo del día.

Los parciales del compromiso registraron 23.73 para los primeros 400 metros, 47.89 en la media milla y 1:12.01 para los 1,200 metros. El tiempo global se detuvo en 1:36.09, tras un remate final de 12.12 que le permitió al conducido por Castellano asegurar el triunfo por nariz. Este resultado provocó un impresionante dividendo a ganador de $96.20, un plancé (place) de $33.62 y un tercero (show) de $17.22.

Take a Stance es un castrado hijo del semental War Dancer en Tiz Possible, por Tiznow. Con este éxito, el defensor de las sedas del Sunny Jim Fitzsimmons Racing alcanzó su segunda fotografía victoriosa en un historial de ocho presentaciones públicas.

Para el fusta venezolano Javier José Castellano, este lauro representó la victoria número 5,995 de por vida en los hipódromos de Estados Unidos. El destacado jinete buscará agigantar su leyenda esta misma semana, pues firmó dos compromisos de monta para la jornada del miércoles 12 de agosto en Saratoga y tres compromisos adicionales para el jueves 13.