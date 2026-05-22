Renegade, regresa a las tablas con la intención rumbo a la edición 158 del Belmont Stakes (G1)

Suscríbete a nuestros canales

Renegade, luego de su espectacular victoria en el Arkansas Derby (G1) antes de su actuación bajo las Torres Gemelas, donde pierde a nariz ante Golden Tempo en la primera gema de la triple corona en Estados Unidos, Kentucky Derby (G1), regresó a los ejercicios matutinos con miras al Belmont Stakes (G1) el 6 de junio.

Belmont Stakes: Renegade ejercitó la media milla

Renegade, hijo de Into Mischief, propiedad de Repole Stable y Robert y Lawana Low, regresó a los entrenamientos en Saratoga el jueves por la mañana por primera vez desde que fue superado por Golden Tempo en el Kentucky Derby (GI) del 2 de mayo.

Recorrió media milla en :49.80, el octavo más veloz de 22 junto a su compañero de establo Powershift también de Repole. Ambos son posibles participantes en el Belmont Stakes (G1) de $2 millones en Saratoga el 6 de junio.

Mike Repole, tras el ejercicio de sus dos centauros se expresó muy satisfecho y optimista a través de su cuenta “X”: “Fue genial ver a Renegade y Powershift trabajar juntos hoy en Saratoga. Ambos caballos trabajaron realmente bien”. Dijo.

De igual manera, dejó saber que es muy probable ver a sus dos ejemplares correr el Belmont.