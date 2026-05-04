Recordar es vivir: Un día como hoy se inaugura este icónico Hipódromo de Estados Unidos mientras prepara su versión más moderna

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El legendario Belmont Park celebra un día como hoy 04 de mayo su aniversario número 121 de su inauguración (año 1905). El icónico Hipódromo de Nueva York se consolida como el templo del hipismo mundial, testigo de las hazañas más grandes de los purasangres de carreras.

Belmont Park: Hogar del Tercer peldaño Triple Corona de Estados Unidos

Uno de ellos es el escenario de la tercera gema de la tríada de Estados Unidos conocido como el Belmont Stakes (G1) que se realiza desde el mismo año 1905 hasta el año 2023 cuando se disputo su edición 155, ganado por Arcangelo, conducido por el cuatro veces ganador del Eclipse Award Javier Castellano y presentado por la entrenadora Jena Antonucci.

Hay que recordar que anteriormente esta carrera selectiva se efectuaba en el óvalo desaparecido Jerome Park Racetrack.

Reconstrucción y remodelación: Cambio de escenario del Belmont Stakes (G1) Saratoga y Belmont At The Big A

Desde el año 2024 las instalaciones del óvalo norteamericano fueron cerradas para ser reconstruido bajo el estruendo de la maquinaria y el polvo de la reconstrucción cuyo costo fue de aproximadamente de 550 millones de dólares.

Por tanto el Belmont Stakes (G1) cambió de escenario y se celebra en el óvalo de Saratoga desde los años 2024, 2025 y este año 2026 (pues será el último año), mientras que el Belmon At The Big A para el Spring/Summer Meet, arrancó el opening day el pasado jueves 30 de abril, la cual se corre por última vez en el hipódromo de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, en esta temporada 2026 que culminará hasta el domingo 28 de junio.

En la actualidad, el recinto mantiene operativa su pista de entrenamiento, mientras las cuadrillas de trabajo renuevan la pista principal de arena. En paralelo, el ambicioso proyecto de infraestructura culminó con la construcción de dos pistas de grama y una novedosa pista de superficie sintética.

Se tiene previsto que para el día 18 de septiembre, regresen las carreras de purasangres a la gigantesca pista situada en Elmont, Nueva York, por lo que el sueño de ver nuevamente a los ejemplares en la recta final de Belmont Park parece requerir una dosis extra de paciencia por parte de la afición.