Reclaman 14 ejemplares en una jornada de Churchill Downs…y uno fue por un entrenador desconocido

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El hipódromo de Churchill Downs tuvo su jornada nocturna este jueves 14 de mayo, y como pocas veces se ha visto, la danza de dinero que hubo en las competencias de reclamo no fue nada común. Un total de 14 purasangres pasaron a manos de otros entrenadores y dueños, en las competencias catalogadas como reclamables.

En una de ellas, la sexta carrera de la noche que se disputó a 1 1/16 millas (1,700 metros) sobre pista de arena, de los siete inscritos, cinco fueron reclamados. Lo atípico de esta prueba fue que, el ejemplar Curlin’s Malibu no figura con un nuevo entrenador, pues en el chart se refleja como “entrenador desconocido”.

Reclamados por doquier

El desfile de purasangres reclamados comenzó en la segunda carrera, competencia de reclamo por $12,500 en recorrido de 7 furlongs (1,400 metros) sobre arena. Allí, fueron adquiridos cuatro purasangres:

Be Here por el entrenador Denis Roberson

Global Sensation por J. Keith Desormeaux

Raising Kane por Steven Asmussen

Ready to Pounce por Anna Meah

Luego, el listado de reclamados en la tercera carrera por un precio de $20,000 fueron los siguientes:

Just an Opinion y Nilo’s Rose por Joe Sharp

Luizza por Troy Newton

Story Hour por Robert Medina

En la sexta competencia que fue una carrera de Opcional de Reclamo de $80,000, Tapit Shoes ahora pasa al establo de Michael Maker, hasta que llegó el sexto evento donde se reclamaron cinco purasangres, cada uno por valor de $62,500:

Carolo Rapido para Norm Casse

Classic Car Wash para Chris Hartman

Inexorable por Linda Rice

Keen Cat para José Francisco D’Angelo

Curlin’s Malibu para “entrenador desconocido”.

El monto total de todos estos ejemplares reclamados es de $502,500. En épocas recientes, es primera vez que se aprecia algo así, pues ya en la temporada de primavera de Keeneland, ocurrió con Linda Rice, que reclamó varios purasangres en una tarde, cuyo destino principal fue el estado de Nueva York.