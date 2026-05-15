Presta mucha atención: ¿Qué tienen en común estos ejemplares que corren en el 5y6 de la R21? Te lo detallamos

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El óvalo de Coche se prepara para dar vida a la reunión número 21 de la presente temporada. La cartelera dominical ofrece un menú de 12 carreras de primer nivel, donde destaca la disputa del XXIII Clásico Gustavo Ávila (GI).

Como es costumbre, la mayor expectativa del público se posa sobre el juego del 5y6 Nacional, cuyo auge reciente en los montos sellados proyecta una jornada de alta facturación y premios millonarios para los cuadros ganadores.

La estadística del 5y6: Números sin ganar La Rinconada

Los datos estadísticos y la numerología ofrecen una guía indispensable en las carreras de caballos. Estas métricas refuerzan los análisis de los fanáticos antes de sellar sus cuadros.

Es por esta razón que mencionamos los ejemplares que portarán los números de la gualdrapa y estas cifras numéricas tienen tiempo sin ganar:

En el caso de Súper Explosiva, la defensora del número 11 en la gualdrapa saltará a la pista con la misión de romper un maleficio: ese mandil no cruza la meta en ganancia desde el 13 de julio de 2025.

Sin embargo, la pupila de Henry Trujillo salta a la cancha como la principal candidata para asegurar el triunfo en la primera válida.

La programación de la segunda válida incluye la participación de Miss Blaugrana con el número 2, un dorsal que no visita el recinto de ganadores desde el 25 de enero del presente año.

A pesar del letargo numérico, la presentada de Fernando Parilli Araujo cuenta con el respaldo de los analistas de última hora, quienes la señalan como la jugada clave para buscar un buen dividendo en el 5y6.

El suspenso numérico se traslada también a la tercera válida con la inscripción de la castaña Renacer. La yegua defenderá el número 5, un dorsal frío en las estadísticas de La Rinconada cuyo último éxito en la pista data del 28 de septiembre de 2025.

Por su parte, la importada Miss Paola (USA) figura en la nómina oficial de la cuarta válida con el número 10 que, curiosamente, esta cifra que lucirá la estadounidense en su gualdrapa no logra la victoria desde el 1° de febrero del presente año.

Para la quinta válida, el turno será para Alana. La pupila de Ismael Martínez contará con la conducción de Winder Véliz y llevará asignado el número 5, un mandil frío en las estadísticas cuyo último triunfo en la pista data del 12 de octubre de 2025.

Para cerrar la jornada en la sexta válida, el caballo Ademán buscará romper los esquemas con el número 8 en su gualdrapa. Las pizarras históricas ejercen presión sobre este ejemplar, ya que dicho dígito consiguió su última victoria el 7 de septiembre de 2025.

Los ejemplares inscritos para este domingo portarán estos números en sus gualdrapas con un solo objetivo: Romper el tiempo sin triunfos. Esta estadística sirve como brújula para los apostadores que buscan asegurar su cuadro en el juego de las mayorías.