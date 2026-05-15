La Rinconada: ¿Quieres conocer una opción distinta de Miss Paola y Marakovits? Aquí te lo contamos

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La expectativa crece ante la proximidad de la reunión dominical en La Rinconada, con la cuarta válida en el ojo del huracán. Mientras un sector de los pronosticadores vaticina un desenlace sorpresivo en la carrera válida, el consenso general de las pizarras reduce las opciones a un cerrado mano a mano entre dos nombres: la estadounidense Miss Paola (USA) y Marakovits.

Información: Datos de última hora La Rinconada

Sin embargo, los debates de última hora dieron un vuelco total ante la aparición de una sólida carta que sacude la pizarra de los favoritos. Esta variante en las proyecciones rompe los esquemas previos y garantiza un espectáculo de alta tensión en las tribunas. La competencia es reservada para yeguas nacionales e importadas de tres a cinco años, ganadoras de una y dos carreras, en distancia de 1.100 metros, además de ofrecer un atractivo premio adicional de $30.420 a repartir.

La nómina originalmente reunía a 10 participantes, pero este viernes se pudo conocer el retiro oficial de Willy Nilly (USA).

Bajo este panorama, el preparador Jorge Salvador aseguró la participación de Antalya (número 1). La corredora repite la monta del profesional del látigo Jean Carlos Rodríguez.

La cuatroañera reaparece luego de 42 días sin correr y en su última que fue el 05 de abril fue capaz de arribar tercera a solo 7 1/2 cuerpos de la ganadora I'm The Mood (USA).

Carreras Pareja: La Rinconada

La mesa está servida en La Rinconada. Tras el toque del timbre, la incertidumbre de la cátedra se transformará en pura adrenalina sobre la pista de 1.400 metros. La fanaticada, al borde de sus asientos, se prepara para una carrera electrizante donde los dividendos de impacto estarán garantizados.