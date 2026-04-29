No selles tu cuadro sin ver esto: El video que puede reventar la taquilla dominical en La Rinconada

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La expectativa crece ante la llegada de este domingo 3 de mayo al Hipódromo La Rinconada. El óvalo de Coche abrirá sus puertas para la reunión número 19 de la temporada, con un programa de 11 competencias de alta exigencia. El foco de atención se centra en el 5y6 nacional, el cual iniciará en la sexta carrera bajo una paridad absoluta que augura dividendos de gran proporción para los ganadores.

Tras un minucioso estudio de los registros y el desempeño de los ejemplares, surge un nombre capaz de sacudir la pizarra en las jugadas exóticas. En la séptima competencia del orden, segunda válida para el juego de las mayorías, la yegua Luna Llena se presenta como el dato de mayor interés para los aficionados que buscan alternativas de valor.

Análisis técnico: El factor Jaime Lugo Jr. Video 5y6 nacional

Luna Llena es una yegua castaña de siete años, descendiente del comprobado semental Champlain en Slaytheodds, por One Bullets. La pupila del Stud “Team Family” enfrentará a otras ocho rivales en un lote de yeguas de siete y más años, ganadoras de cinco y más carreras, en un recorrido de 1.200 metros.

Para esta ocasión, la conducción estará bajo la responsabilidad del jinete profesional Jaime Lugo Jr. por primera vez. Este cambio de monta, junto a la preparación de Rafael Alemán Jr., otorga un matiz diferente a su oportunidad. Es imperativo recordar su actuación previa; en esa oportunidad, la yegua sufrió serios contratiempos en la partida que comprometieron su accionar desde el brinco inicial. A pesar del percance, demostró una capacidad de recuperación notable y finalizó en el cuarto puesto, a solo seis cuerpos de la ganadora La Súper Kat.

La estrategia: El remate contra la velocidad 1.200 metros

La paridad del lote es el factor que más favorece a la hija de Champlain. En este grupo de yeguas, los triunfos suelen repartirse de forma alterna debido a la poca distancia técnica entre ellas. Aunque Luna Llena cuenta con cinco victorias en su historial, posee registros cronométricos que la acreditan para dar la sorpresa.

Si el desarrollo de la prueba presenta una pelea intensa por la punta en los primeros 400 metros, el escenario quedará servido para su remate. Con una salida limpia, Luna Llena podrá ejecutar su atropellada en el tramo final con éxito. Esta variable la convierte en una pieza fundamental para quienes aspiran a conquistar los cuadros del 5y6 y las apuestas especiales este domingo en Caracas.