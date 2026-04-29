Lo que nadie te contó sobre Mi Maritza: La clave que puede decidir su carrera este domingo en La Rinconada

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El compromiso de Meridiano Web con su audiencia no conoce pausas. En el afán de ofrecer información de valor a los miles de seguidores que nutren sus conocimientos en nuestro portal, presentamos un análisis detallado sobre la próxima jornada hípica.

Este domingo, el Hipódromo La Rinconada abre sus puertas para un programa de 11 competencias de alta paridad, con inicio pautado a la 1:30 p.m. y un 5y6 nacional que promete dividendos jugosos a partir de la primera válida.

Dentro del segmento de las pruebas no válidas, destaca un evento especial para yeguas de 5 años, ganadoras de una carrera, en trayecto de 1.100 metros. En este escenario, la pupila de Gabriel Márquez, Mi Maritza, salta a la vista no solo por su condición física, sino por un patrón numérico que pocos han notado.

La clave del éxito: Las líneas internas Mi Maritza

Mi Maritza, alazana del Stud “Los Cotuas” e hija de Ocean Bay en La Caraqueña, cuenta con una campaña de 19 actuaciones. Para este domingo, la yegua se ve favorecida por el descargo de cuatro kilos que ofrece el jinete aprendiz Samuel Yánez. Sin embargo, el factor determinante reside en su posición en el aparato: el puesto de pista número uno.

Al revisar el historial reciente de esta competidora, surge una coincidencia irrefutable. Cada vez que la yegua acciona por los carriles internos, su rendimiento escala a niveles superiores. Los números hablan por sí solos:

3 de agosto de 2025: Partió por el puesto 1 y alcanzó la victoria por empate en 1.300 metros.

14 de septiembre de 2025: Accionó por el puesto 3 y finalizó en la tercera casilla.

5 de octubre de 2025: Desde el puesto 1, logró un cuarto lugar en una distancia exigente de 1.800 metros.

7 de diciembre de 2025: Saltó por el puesto 1 y escoltó al ganador en el segundo puesto.

8 de febrero de 2026: Por el puesto 2, repitió el segundo lugar en el marcador.

El contraste con los puestos externos: La Rinconada

La curiosidad estadística se acentúa al observar su desempeño desde la parte externa de la pista. En las ocasiones donde le correspondió partir por puestos de afuera, la yegua retrocedió hasta la octava y sexta posición, respectivamente.

Este domingo, la historia vuelve a colocar a Mi Maritza pegada a la baranda interior. Si la tendencia se mantiene, la alazana se convertirá en un "hueso duro de roer" en el tramo inicial de la jornada. Ante este panorama, el dato invita a la reflexión: ¿Será el puesto uno el aliado definitivo para su segundo triunfo oficial? La respuesta llegará en la recta final del óvalo de Coche.