Nitrogren aplastó sus rivales en el Beldame Stakes (G2) en Belmont Park

La jornada de este viernes el hipódromo de Belmont Park, ubicado en Elmont, presenta una jornada de nueve carreras que están en pleno desarrollo. La segunda de la carta fue reservada para el Beldame Stakes (G2) de 250 mil dólares en distancia 1.800 metros en pista de arena, donde, la campeona Nitrogen, neutralizó a sus rivales desde la partida par adjudicarse este evento.

Belmont Park: Nitrogen sometió a sus rivales en el Beldame Stakes (G2)

La campeona Nitrogen ratificó su estatus de favorita este viernes al adjudicarse de forma solvente el Beldame Stakes (G2), disputado sobre la pista de arena de Belmont Park. Conducida magistralmente por el jinete puertorriqueño José Luis Ortiz, la yegua de cuatro años completó el trayecto de 1 1/8 millas en un registro cronográfico de 1:48.36.

Desde la partida, Ortiz administró con precisión la velocidad natural de la hija de Medaglia d'Oro, permitiéndole tomar su ritmo de crucero habitual sin contratiempos. Al ingresar a la recta definitiva, la defensora del D J Stable contuvo con firmeza el avance de Donor Advised, presentada por Chad Brown, la cual terminó en la segunda posición a 2 ¾ cuerpos. El tercer puesto correspondió a Boutwell Time.

Esta victoria marca el primer éxito en este tradicional evento neoyorquino para el entrenador miembro del Salón de la Fama, Mark Casse. Asimismo, consolida la campaña de Nitrogen de cara a su gran objetivo de la temporada: la Breeders' Cup Distaff en Keeneland.