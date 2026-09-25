Todo listo para el regreso de Irad Ortiz Jr

El 5 veces ganador del Eclipse Awards (2018, 2019, 2020, 2022, 2023), Irad Ortiz Jr., se encuentra en recuperación tras su lesión sobre el ejemplar And The Runner Is, el pasado 8 de agosto en el desfile hacia el aparato en la pista principal de Saratoga, lo que provocó que el jinete se torciera el tobillo izquierdo, cuando su montura lo aprieta contra la barandilla.

Meridiano: Irad Ortiz Jr., se alista para reaparecer

Ortiz Jr., ganador de 212 carreras esta temporada y más de 25 millones de dólares en premios para sus conexiones, a pesar de no tener fracturas en su tobillo, tiene molestias que le impide tener un buen movimiento sobre los estribos. Debido a esas dolencias, Ortiz Jr., tuvo la necesidad de apartarse para recuperarse totalmente y planear su regreso.

Según su agente Steve Rushing declaró que Irad Ortiz Jr., reaparece el viernes 02 de octubre en el Opening Day de Keeneland.

“Irad está bien”, dijo Rushing. “Esta semana se ha mantenido en entrenamiento ligero con algunos caballos y se encuentra listo para el comienzo de la temporada de Keeneland”.

La temporada de otoño de Keeneland comienza el 2 de octubre y que tendrá a finales de ese mes las Breeders’ Cup.