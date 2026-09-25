Por esto fue suspendida la jornada del Delaware Park Handicap (G3) de $500.000

La jornada de este sábado programada para el hipódromo de Delaware Park, esta compuesta por diez carreras que daban inicio a la 12:25 p.m. que incluía el Battery Park Stakes, Rocky Run Stakes, White Clay Creek Stakes y la prueba central de la jornada el Delaware Handicap (G3) de 500 mil dólares, reservada para la jornada de cierre.

Delaware Park: Suspendida la jornada del sábado

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de vientos fuertes, con pronósticos de vientos fuertes sostenidos y ráfagas que superarán las 50 mph. Debido a esto la NYRA ha cancelado los programas de carreras en vivo del sábado y el domingo en Belmont Park, así como también, las carreras del sábado en Delaware Park.

Autoridades de Delaware Park, decidieron que toda la jornada del Delaware Handicap, programada para el sábado 26 de septiembre, se corre el sábado 3 de octubre.