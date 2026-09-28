Mychel Sánchez es el jockey venezolano más destacado en este hipódromo

El jockey venezolano, Mychel Sánchez, virtual campeón en Parx Racing a tres meses de que finalice la temporada, busca acercarse a las 300 victorias esta temporada, tal cual lo hizo el año anterior, donde alcanzó 307 lauros.

Mychel Sánchez acelera el paso para las 300

Este domingo, el jinete venezolano Mychel Sánchez, tuvo una cartelera grandiosa tras conseguir cuatro victorias durante la jornada de diez carreras que presentó el hipódromo de Laurel Park, ubicado en Maryland.

Con el campeonato asegurado en Pensilvania, el fusta criollo alterna su trabajo con el hipódromo de Laurel Park, donde se ha mantenido activo con buenos números. Este domingo consiguió un póker de triunfos, que lo convierte en el más valioso de la semana, con un total de siete victorias en Parx Racing y este circuito.

Sánchez firmó siete montas desde la cuarta hasta la décima de la programación. Comenzó la jornada con triunfo en la quinta del programa con el ejemplar Silver Strings por un Maiden Claiming. Acto seguido, lo hizo encima de Mizner por Allowance Optional Claiming. Consecutivamente, visita el parque de vencedores con Barbados Buzz, en un Allowance; estas victorias de la mano de la entrenadora líder del patio, Brittany Russell.

Selló la jornada con el cuarto triunfo en la novena del cartel con el ejemplar Beyond Belief en un Allowance Optional Claiming para el entrenador Kelly Breen.

Mychel, con estas cuatro rayitas para su haber, totaliza siete en el recién inicio de temporada de Laurel Park, que finalizará el 27 de diciembre. Acumula de por vida 2,041 primeros, de los cuales 208 han sido esta campaña.

Para la jornada de este lunes tiene seis montas en el circuito de Parx Racing.