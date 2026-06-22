Mira la selecta lista de jinetes que iguala Irad Ortiz Jr tras su triunfo en el Chicago Stakes (G3)

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El hipódromo de Churchill Downs llevó a cabo el pasado sábado una cartelera que incluyó el Chicago Stakes (G3) de $300,000. La yegua Eclatant, presentada por Brad Cox y manejada con maestría por Irad Ortiz Jr., quien obtuvo este evento por tercer año seguido.

Irad Ortiz Jr suma tres victorias consecutivas

El Chicago Stakes (G3) es parte de la Serie Bonus de la Breeders' Cup, que premia con una bonificación en el costo de inscripción para la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint a celebrarse esta temporada en Keeneland a los tres primeros lugares.

El Chicago Stakes (G3) pertenece a la Serie Bonus de la Breeders’ Cup, en la que los tres primeros puestos de la carrera reciben una bonificación de la cuota de inscripción para la Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint a correrse en Keeneland esta temporada.

Beneficio que este año goza Eclatant, Foie Gras y Evanescence, que fueron los tres primeros lugares de este evento.

Irad Ortiz Jr. con este triunfo se convierte en el cuarto jockey en la historia en ganar el Chicago Stakes (G3) tres veces y el primero de manera consecutiva desde 1986.

Irad Ortiz Jr iguala a los inmortales:

Pat Day 1986-Lazer Show, 1987, 1990

Craig Perret 1991-Safely Kept, 2001, 2003

Rene Douglas 2002, 2004, 2008-Leah's Secret

Irad Ortiz, Jr. 2024-Vahva, 2025-Vahva, 2026-Eclatant