Luto en el hipismo: Muere el hijo de una leyenda de la hípica caribeña

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El ámbito empresarial y la comunidad hípica internacional lamentan la partida de Alberto Paz Rodríguez Jr., quien fuera un pilar fundamental en la industria del purasangre y ocupara cargos de alta relevancia en la administración pública panameña. Su fallecimiento, confirmado este domingo, deja un vacío profundo entre sus familiares, amigos y todos aquellos que compartieron su pasión por el deporte de los reyes.

Una trayectoria de servicio y excelencia

Paz Rodríguez Jr. destacó en la vida civil de su país como director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA). Durante su gestión, el empresario demostró su compromiso con el desarrollo institucional y la eficiencia administrativa. Sin embargo, su influencia trascendió los despachos gubernamentales para consolidarse en la cría y el entrenamiento de ejemplares de carreras.

Como entrenador e importador de caballos de raza, dejó una huella imborrable en los óvalos. Su conocimiento técnico sobre el pedigrí y su visión para la selección de prospectos permitieron la llegada de valiosos corredores que elevaron la competitividad del espectáculo hípico en la región.

Legado de una dinastía hípica

La noticia generó una ola de condolencias a través de diversos medios digitales y plataformas sociales. La Confederación Hípica del Caribe, institución de gran peso en la cuenca caribeña, utilizó su cuenta oficial en la red social X para expresar su pesar. La entidad resaltó la figura de Paz Rodríguez Jr., hijo de la leyenda viviente del hipismo caribeño, Alberto Paz Rodríguez, quien es expresidente y actual miembro activo de dicha confederación.

Esta pérdida afecta directamente al corazón de una de las familias con mayor tradición y éxito en la hípica continental. La herencia de conocimientos y la dedicación al purasangre que Alberto Paz Rodríguez Jr. cultivó bajo la tutela de su padre lo posicionaron como una figura respetada y querida por todos los gremios.

Condolencias y último adiós

Allegados, comunicadores y diversas personalidades del sector han manifestado su solidaridad con la familia Paz Rodríguez en este difícil momento. El legado de quien fuera un defensor constante de la transparencia y el fortalecimiento de la cría nacional permanecerá en la memoria de los aficionados.

Con su partida, el hipismo de Panamá y del Caribe pierde a un profesional íntegro que supo combinar su éxito empresarial con una ética de trabajo impecable sobre la arena. Paz a su alma.