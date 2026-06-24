¿Logrará la hazaña? Regresa luego de 98 días y va por la tripleta consecutiva con su jinete oficial en La Rinconada

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El Hipódromo Internacional La Rinconada bajará el telón del mes de junio este domingo 28 con la celebración de la reunión número 27 de la presente temporada. La agenda oficial estructurada por el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) consta de doce competencias de alta factura.

El espectáculo central del bloque no válido será una prueba selectiva de Grado I, pautada a la altura de la sexta carrera, justo antes del tradicional toque de queda para el arranque del 5y6 nacional.

La expectativa se trasladará a la décima competencia de la tarde cuarta válida para el juego de las mayorías, donde el entrenador Ramón García Mosquera inscribió a la yegua Rompeparadigma (03) tras 98 días de inactividad profesional. La defensora de las sedas del Stud ‘DyS’, nacida y criada en el Haras Los Caracaros, contará por tercera ocasión consecutiva con los servicios del jinete aprendiz Oliver Medina. El joven profesional posee un acoplamiento perfecto con la castaña de seis años, con la cual ya registra dos victorias al hilo en lo que va de campaña.

(Victoria 22/02/2026)

(Victoria 22/03/2026)

Los números respaldan la efectividad de este equipo de trabajo. En la presente temporada, la yunta que conforman Ramón García Mosquera y Oliver Medina acumula un total de 15 compromisos en conjunto, con un saldo de tres triunfos. Esta estadística representa un sólido 20% de efectividad, un factor clave que invita a seguir de cerca el retorno a las pistas de esta destacada corredora.

¿Podrá la madura hija de Roger Rocket superar el tiempo de inactividad y mantener su racha victoriosa en la exigente pista de La Rinconada?

Estos son los trabajos previos a reaparecer Rompeparadigmas:

May 29 P. Narea E/P 18,2 33,2 48 63,1 77 (1000) 91,2 2P 105/ 119,4// de carrerón en pelo.

Jun 20 P. Narea E/S 16,3 30,4 44,1 58 70,3 (1000) 84,3 2P 99/ contenida todo el trayecto. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.