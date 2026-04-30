Kentucky Oaks: Este es el motivo real detrás del retiro Bella Ballerina para la primera gema femenil

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El Kentucky Oaks (G1), llega con una bolsa de premios de 1.5 millones de dólares, que se disputará el viernes en Churchill Downs. En esta prestigiosa competición participan 14 potrancas de 3 años, se dan cita para coronarse como la reina de la temporada.

Kentucky Oaks: Bella Ballerina del Godolphin le da paso a Resist

Este viernes con una cartelera de 13 competencias con siete stakes, engalana la jornada del Kentucky Oaks Day. Bella Ballerina, propiedad del Godolphin ha sido retirada esta mañana para darle paso a Resist.

El reportero Frank Angst (Blood Horse) informó que la potra Bella Ballerina, fue retirada del Kentucky Oaks (G1), debido a una lesión “mal timed” algo así como un “calambre” en su pata delantera derecha. La entrenada por Brendan Walsh, indicó que no estará fuera por mucho tiempo.

Resist, entra con el número 17 en la gualdrapa y saldrá por el puesto de partida número 14. Esta potra entrenada por Thomas Drury Jr, lleva la monta de Brian Jospeh Hernández Jr.

La hija de Maclean’s Music en Bahama Babe por Point of Entry, llega con dos victorias en cuatro presentaciones. Su última carrera para este evento fue el Bourbonette Oaks con un tercer lugar y antes también con un tercero en el Cincinnati Trophy Stakes.