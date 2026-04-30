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Kentucky Derby: Fulleffort, esta fuera debido a esta lesión que produjo su retiro

En su lugar entra Ocelli con el número 22

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Darwin Dumont
Jueves, 30 de abril de 2026 a las 08:19 am
Kentucky Derby: Fulleffort, esta fuera debido a esta lesión que produjo su retiro
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A dos días de celebra se la edición número 152 del Kentucky Derby (G1), los caballos elegibles aguardan cualquier incidente de último minuto. Esto fue lo que sucedió la mañana de este jueves 30 de abril, cuando se informó la baja del caballo Fulleffort para el Derby de las Rosas.

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El reportero David Grening (Daily Racing Form) informó que el caballo Fulleffort fue retirado del Kentucky Derby (G1) por “Has a chip left hind ankle” es decir, “un microchip (fractura) en el tobillo trasero izquierdo”. Esto permite que el ejemplar Ocelli, entre a la competición con el número 22, y saldrá por el puesto de salida 20.

Ocelli, es un hijo de Connect en Zalia por Scat Daddy, que llega a este evento sin victorias en seis presentaciones. Su última carrera fue un tercer lugar en el Wood Memorial Stakes (G3).

Propiedad de Durr, Ashley, Tate, Anthony y Front Page Equestrian, LLC, es guiado por Joseph D. Ramos para el entrenador Whitworth Beckman.

 

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