Kentucky Derby: A este favorito le toca superar el maleficio del puesto 17 gracias a un retiro clave

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Este miércoles 29 de abril, el entorno de uno de los grandes favoritos recibió noticias agridulces. Tras el retiro de un ejemplar inscrito, la configuración del partidor ha cambiado, lo que obliga a uno de los contendientes principales a largar desde la posición número 17, históricamente la más temida por jinetes, entrenadores y propietarios en el Kentucky Derby (G1).

Desde que se implementó el uso del aparato de salida en 1930 (y posteriormente el partidor eléctrico en 1941), el puesto 17 se mantiene como el único cajón que no ha producido un ganador en la historia de la carrera de las rosas.

En 46 intentos, ningún ejemplar ha logrado cruzar la meta en primer lugar desde allí. En lo que va de siglo, quien estuvo más cerca de romper la racha fue Don’t Get Mad, que finalizó cuarto en la edición de 2005 conquistada por Giacomo.

El nuevo ocupante del cajón 17

Con la deserción de Silent Tactic (quien portaba el número 13), los lugares de partida se han corrido hacia adentro. Este movimiento estratégico ha dejado a uno de los tres principales favoritos de la línea matutina en el puesto indeseado.

Further Ado, con un momio de 6-1 en el Morning Line, es ahora el nuevo inquilino del cajón 17. Aunque parece una simple coincidencia numérica, esta cifra representa una de las estadísticas más pesadas y desafiantes en los 152 años de historia del Kentucky Derby (G1).

El pensionado de Brad Cox llega a Churchill Downs tras una victoria aplastante en el Toyota Blue Grass Stakes (G1). Dado que Irad Ortiz Jr. —su piloto en esa ocasión— optó por la monta de Renegade, la responsabilidad de guiar a este hijo de Gun Runner recaerá en el legendario y experimentado John Velázquez, quien buscará hacer historia en el intento de romper el último gran tabú del aparato de salida.