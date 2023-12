Juan Carlos De Abreu aconseja no dejar por fuera del 5y6 a estos ejemplares (+Video)

Sigue la lucha por la estadística de entrenadores en el hipódromo La Rinconada, la temporada oficial continua este sábado 2 de diciembre con la reunión número 47 del año, diez competencias completan están pautadas para esta nueva cita hípica, entre ellas se corre en homenaje al palafrenero oficial del INH; Luis “Coco” Guerrero.

El entrenador Juan Carlos De Abreu espera conseguir triunfos que lo mantengan en la palestra ganadora en el óvalo caraqueño.

Con dos presentados para este sábado, dio sus impresiones para meridiano Web:

Inicia en la primera válida del 5y6 con la yegua My Going Mate, llevará la monta de José Gilberto Hernández, no ha tenido un gran desempeño este año, pero confía en tener una gran actuación.

"Esta es una yegua con algunos altibajos, le cambiamos el sistema de entrenamiento, estamos esperanzados en que pueda cristalizar"

Para la quinta válida tiene como presentado al ejemplar My Towering Mate, viene de una mala carrera, sin embargo, el hijo de Jupiter Pluvius en esta distancia puede dar la sorpresa.

"A pesar que desmejoró en la última carrera, esa carrera es falsa; tuvo algunos inconvenientes. Estoy seguro que va a estar decidiendo en esta quinta válida del 5y6"