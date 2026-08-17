Javier Castellano con Celtic Dawn camino a las 6 mil victorias en la Statue of Liberty Stakes

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Con una cartelera de ocho competencias, este miércoles comienza la octava semana de actividad del Summer Meet en el hipódromo de Saratoga, ubicado en Saratoga Springs, New York. Esta jornada incluye la Statue of Liberty Stakes de $150,000 de la New York Stallion Stakes Series, en distancia de una milla en pista de grama, en la cual destaca Celtic Dawn con la monta del venezolano Javier Castellano.

Saratoga Race: Javier Castellano con Celtic Dawn en el primer stakes de la semana

La séptima carrera de la jornada del miércoles en Saratoga está inscrita Celtic Dawn, criada en New York y propiedad de Blue Devil Racing Stable, que buscará su segunda victoria en una carrera de stakes en la división Statue of Liberty Stakes de $150,000 de la New York Stallion Stakes Series, una carrera de una milla sobre césped para potrancas de segundo año nacidas en el estado.

Entrenada por Carlos Martin, Celtic Dawn sufrió su primera derrota en su última carrera, el 23 de julio, en la Suzie O'Cain Stakes, donde terminó sexta de la ganadora Cosmic Candy Girl. Ganó sus tres primeras carreras, todas de distancia corta, incluyendo el NYSSS Cupecoy's Joy Stakes el 13 de junio en Belmont At the Big A, en el hipódromo de Atlanta, Aqueduct.

Celtic Dawn ha ejercitado dos veces desde la Suzie O'Cain Stakes, incluyendo una pasada de cinco octavos de milla en 1:01.34 el 12 de agosto en la pista principal de Saratoga bajo la monta del miembro del Salón de la Fama Javier Castellano, quien la montó en todas sus victorias, menos su derrota por lesión.

Su acérrima rival es la ganadora de carreras importantes She's Country, con la monta de Manny Franco, para el entrenador George Weaver, que hará su regreso después de un descanso de más de nueve meses. La hija de Combatant llega tras haber ganado el Key Cents Stakes, en noviembre en el hipódromo de Aqueduct, con Castellano.

Javier Castellano acumula 5,995 victorias de por vida en tierras del Tío Sam, y para esta semana lleva compromisos puntuales para acercarse a la cifra redonda de seis mil lauros. El Statue of Liberty Stakes de $150,000 tiene hora de inicio 4:40 p.m. hora venezolana.