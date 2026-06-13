Javier Castellano gana el Cupecoy’s Joy Division Stakes con la invicta Celtic Dawn en Belmont at the Big A

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La tarde de este sábado 14 de junio de 2026, el óvalo de Aqueduct Racetrack albergó una emocionante jornada de 11 carreras. En el marco del meeting Belmont at the Big A se disputaron tres selectivas (stakes), y una de ellas quedó en manos del fusta venezolano Javier José Castellano.

Triunfo invicto en la grama de Aqueduct

A la altura de la séptima carrera de la programación sabatina en Nueva York, escenario habitual del meeting de Belmont debido a las remodelaciones de Belmont Park, se corrió una nueva edición del New York Stallion Cupecoy’s Joy Division Stakes. La competencia estuvo reservada para potras de tres años, en un recorrido de 1,200 metros sobre la pista de césped interno y con un premio total de $150,000.

La potra Celtic Dawn, bajo el entrenamiento de Carlos Martín, mantuvo su condición de invicta en tres presentaciones y sumó su primer triunfo selectivo gracias a la conducción del astro zuliano.

Parciales y dividendos de la carrera

La tresañera se ubicó en el segundo puesto durante los primeros 800 metros, con parciales iniciales de 22.38 y 45.18 segundos. Posteriormente, tomó el control de la carrera, pasó los 1,000 metros en 56.45 y registró un tiempo final de 1:08.30 tras un remate de 11.85 segundos en los últimos 200 metros.

El triunfo de la corredora dejó dividendos de $3.38 a Ganador, $2.10 al Place y el mínimo al Show. La ganadora es una hija de Honest Mischief en Tapa Liath, por Paddy O’ Prado, nacida el 7 de abril de 2023 y defensora de los colores del Blue Devil Racing Stable. Con este resultado, Javier Castellano se consolidó en la élite del hipismo norteamericano en su ruta hacia una cifra histórica.