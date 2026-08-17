Yoqueta con experiencia internacional logra su primera victoria en Estados Unidos

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La tarde de este domingo el hipódromo de Del Mar cerró una nueva semana de actividades hípicas con una programación de diez competencias donde en una de ellas, se disputó el Rancho Bernardo Stakes G3 con triunfo de la yegua Sweet Azteca con Juan Hernández en el lomo para Richard Baltas y la yoqueta francesa Roxane Liegeois se estrenó con un triunfo en Estados Unidos.

Estados Unidos: Yoqueta con experiencia internacional logra su primera victoria

En la segunda carrera de la jornada dominical en el óvalo de Del Mal se disputó un Claiming de $31.000 para potras de tres años y yeguas de más edad en distancia de 1.100 metros en la arena, donde la victoria la alcanzó la purasangre ChasingKat, pensionada del trainer George Papaprodromou con la monta de la yoqueta francesa con experiencia internacional Roxane Liegeois.

La purasangre de cinco años, tomó la delantera desde el momento del vamos y marcó parciales de 22.16 en los primeros 400 metros para llegar a la media milla en 45.80 y asegurar ala victoria con un tiempo final de 1:04.32 y haber cruzado los 1.000 meros en 57.92 con un remate de 6.40 en los 100 metros finales y generar dividendos de $15.20 a ganador, $8.60 el place y $4.60 el show.

La cincoañera es una hija del semental Gato de Oro en Vegas Strong Baby por Union Rags, nacida el 15 de abril del 2021 en los acres de John de Manni, la cual consigue su primera victoria en la presente temporada, en su debut, y la tercera en 12 actuaciones como purasangre y superar los $110.000 en ganancias para su propietario, Marcos Menjivar.

Para la yoqueta internacional francesa Roxane Liegeois, fue su primera victoria como látigo en Estados Unidos en su primera monta en el mítico Del Mar Racing de California. Roxane viene con una experiencia de haber montado en óvalos importante de Europa como en Lonchamp en Paris, y en el afamado Maydan en Dubaí, sede de la Dubai World Cup G1.