Irad Ortiz Jr. celebra su segundo título de la temporada en este hipódromo en Estados Unidos

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Este viernes de los corrientes finalizó el Spring Meet de Keeneland, ubicado en Lexington, Kentucky, con la disputa de diez carreras, en las cuales el jinete boricua Irad Ortiz Jr. consiguió una victoria para coronar su segundo título de la temporada 2026. Luego de llevarse el Winter Meet del Championship en Gulfstream Park.

Irad Ortiz Jr., encaminado a otra temporada de más de 30 millones de dólares

A una semana de finalizar el cuarto mes del año, Ortiz Jr. marcha firme en el liderato de dinero en Estados Unidos, aunando a este segundo título por carreras ganadas y su tercero por dinero producido en Keeneland.

Ortiz Jr., con la victoria conseguida la tarde de hoy en Kentucky sobre el ejemplar Damascus Steel, finalizó con 22 primeros y producción de $3,365,856 sobre Flavien Prat, quien terminó segundo en ambos renglones.

Irad Ortiz Jr. en el 2024 sumó su primer título por carreras ganadas en este circuito. Antes fue líder en producción en el 2022 y 2023.

En la temporada, el nativo de Trujillo suma 102 victorias, tercero en ese renglón, y primero en producción con ganancias de $10,128,078, el único con esta cantidad de dinero en la temporada.

Irad Ortiz Jr. continuará en Kentucky, pero ahora en la temporada de Sprint de Churchill Downs, que abre sus puertas este fin de semana, hasta mediados de junio.