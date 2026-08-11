Inédita anomalía en las apuestas desató una investigación oficial en EE. UU.

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La victoria de Tepeyac en la cuarta competencia del domingo en Monmouth Park completó la peor racha de un doblete consecutivo en relación con las probabilidades de triunfo desde al menos 1998. El preparador Ángel Quiroz consiguió el éxito en la tercera prueba por intermedio de The Great Amira, ejemplar que se impuso por nueve cuerpos con un dividendo de 17.6 a 1, y posteriormente remató con el triunfo de Tepeyac por medio cuerpo con proporción de 3.8 a 1.

Una combinación exacta en parley habría reportado $178.56 por cada boleto de $2, pero la apuesta oficial del Daily Double abonó apenas $25.60. Un análisis estadístico elaborado por el portal especializado Horse Racing Nation sobre 1.065 casos similares registrados desde 1998 reveló que el dividendo de Monmouth no solo representó el monto más bajo registrado, sino también el de peor rendimiento frente a la combinación directa. La jugada en cuestión rindió apenas el 14.3% de la cifra teórica, muy por debajo del mínimo histórico previo de 31.1% registrado en Parx durante la temporada 2021.

Saratoga y Fair Hill entran en el foco tras los triunfos de ejemplares transferidos

Quiroz preparó a sus dos ganadores de Monmouth en el Centro de Entrenamiento Fair Hill en Elkton, Maryland, donde alquila establos desde hace tres meses. La jornada cobró mayor complejidad cuando dos ejemplares negociados en venta privada por el mismo establo, inscritos ahora bajo la responsabilidad del entrenador Ernesto Ochoa, conquistaron la cuarta y la séptima competencia en la pista de Saratoga. Con la conducción del fusta panameño Ricardo Santana Jr., los purasangres Classic Rock y M Bs Melanie Cares impusieron su ley en el óvalo neoyorquino con dividendos de 8.34-1 y 12.85-1, respectivamente.

Estas presentaciones marcaron el retorno de Quiroz a los circuitos fuera de Florida por primera vez desde el año 2015. El fusta Carlos Lugo condujo a los dos ganadores de Monmouth en lo que representó su novena y décima monta de la temporada.

Reacciones oficiales de las autoridades regulatorias y del centro de entrenamiento

Will Phipps, director ejecutivo de Fair Hill, confirmó que la gerencia del centro de adiestramiento entabló contacto con Quiroz para iniciar una revisión interna. Phipps enfatizó el compromiso de la institución con la integridad deportiva y adelantó que la junta directiva abordará el tema en su reunión mensual, en plena cooperación con la Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA).

Por su parte, la Asociación de Carreras de Caballos de Nueva York (NYRA) remitió de manera oficial las actuaciones de Saratoga ante HISA, la Unidad de Integridad y Bienestar de las Carreras (HIWU) y la Oficina de Protección de las Carreras de Caballos Pura Sangre (TRPB). La vocera de HISA, McKenzie Kirker-Head, confirmó mediante un comunicado oficial la apertura de una investigación activa sobre los eventos del 9 de agosto.

Como medida preventiva inmediata, el ente regulador aplicó las pruebas antidopaje posteriores a la carrera a todos los ejemplares victoriosos y procedió a retirar de la nómina oficial al caballo Threedots Andadash, presentado por Quiroz para la jornada del lunes en Presque Isle Downs. Asimismo, HISA notificó a las autoridades hípicas del estado de Virginia Occidental sobre otros compromisos vinculados al mismo entorno en el óvalo de Mountaineer. Mientras tanto, analistas del sector ya denominan al grupo de ejemplares involucrados bajo el término de "Los 5 de Fair Hill".