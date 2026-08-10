Así quedaron los resultados de las carreras en Gulfstream Park para el lunes 10-8-2026

La jornada de este lunes en el hipódromo de Gulfstream Park, fue la tercera cartelera de la décima octava semana de este importante meeting de verano que forma parte del Royal Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista sintética, grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada.
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La presente programación contó con ocho carreras que incluyó el In Summation Stakes de $100,000. Esta jornada inició a las 12:20 p.m hora venezolana.
Dentro de esta cartelera los entrenadores venezolanos Ronald Coy y Antonio Sano, sumaron una victoria cada uno.
PRIMERA CARRERA - 1.500 MTS - (grama/turf) TPO 1:30.19
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|
Lord Henry
|
E. Gonzalez
|
3.40
|2.40
|2.10
|2
|7
|
Furious Agenda
|
M. Angel Vasquez
|
7.40
|4.40
|3
|4
|
More Power to You
|
L. Reyes
|2.80
Entrenador: J. F. Orseno
SEGUNDA CARRERA - 1.100 MTS - (tapeta/Al weather) TPO 1:05.27
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|
Lioness Lillian
|
R. Torres
|
15.60
|5.20
|2.20
|2
|6
|Bundalay
|
E. Gonzalez
|
2.40
|2.10
|3
|3
|
Copper Creole
|
P. Pena
|2.10
Entrenador: M. Ubide
TERCERA CARRERA - 1.664 MTS - (tapeta/Al weather) TPO 1:43.71
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|
Rockazo
|
J. Z. Santana
|
43.20
|24.80
|11.20
|2
|8
|
Flying Chief
|
J. E. Morelos
|
5.60
|3.40
|3
|7
|
Holy Cow
|
J. Santos
|2.80
Entrenador: A. Sano
CUARTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:39.70
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|
Noble Prince
|
P. Pena
|
7.60
|3.80
|2.40
|2
|2
|
Taparino
|
J. E. Morelos
|2.80
|2.60
|3
|4
|
To Joey
|
M. Angel Vasquez
|2.40
Entrenador: R. Coy
QUINTA CARRERA - 1.000 MTS - (grama/turf) TPO 57.10
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Image
|
P. Pena
|12.40
|5.80
|2
|7
|Kingswearcrowns
|
D. A. Herrera
|4.20
|3
|4
|
Wheelhouse
|
M. J. Husbands
Entrenador: J. Scott Jones
SEXTA CARRERA - 1.200 MTS - In Summation Stakes $100,000. TPO 1.10.14
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|
Sum of Success
|
J. Ocasio
|
2.10
|2.10
|2.10
|2
|1
|Boyhood Dream
|
M. Angel Vasquez
|
5.00
|3.40
|3
|6
|It's Smoking
|
E. Perez
|4.20
Entrenador: B. S. Dibona
SÉPTIMA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:24.40
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|
Hello Poochy Lou
|
P. Pena
|
13.60
|6.00
|4.00
|2
|7
|
Lady Rockula
|
M. Angel Vasquez
|
4.20
|3.00
|3
|3
|
Kokomo Kitty
|
L. Reyes
|4.00
Entrenador: H. Miller
OCTAVA CARRERA - 1.700 MTS - (grama/turf) TPO 1:40.52
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|Calathea
|
E. Gonzalez
|
6.00
|3.00
|2.40
|2
|2
|City Minute
|
M. J. Husbands
|3.20
|2.40
|3
|3
|Defiant Lass
|
M. Angel Vasquez
|2.80
Entrenador: M. Sancal