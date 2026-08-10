Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en Gulfstream Park para el lunes 10-8-2026

Ocho carreras en las que no se incluyeron pruebas stakes en la jornada

Por

Darwin Dumont
Lunes, 10 de agosto de 2026 a las 04:18 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en Gulfstream Park para el lunes 10-8-2026
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La jornada de este lunes en el hipódromo de Gulfstream Park, fue la tercera cartelera de la décima octava semana de este importante meeting de verano que forma parte del Royal Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista sintética, grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada.

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La presente programación contó con ocho carreras que incluyó el In Summation Stakes de $100,000. Esta jornada inició a las 12:20 p.m hora venezolana.

Dentro de esta cartelera los entrenadores venezolanos Ronald Coy y Antonio Sano, sumaron una victoria cada uno. 

PRIMERA CARRERA - 1.500 MTS - (grama/turf) TPO 1:30.19

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1

Lord Henry

E. Gonzalez

3.40

 2.40 2.10
2 7

Furious Agenda

M. Angel Vasquez

  

7.40

 4.40
3 4

More Power to You

L. Reyes

     2.80

Entrenador: J. F. Orseno

SEGUNDA CARRERA - 1.100 MTS - (tapeta/Al weather) TPO 1:05.27

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2

Lioness Lillian

R. Torres

15.60

 5.20 2.20
2 6 Bundalay

E. Gonzalez

  

2.40

 2.10
3 3

Copper Creole

P. Pena

     2.10

Entrenador: M. Ubide

TERCERA CARRERA - 1.664 MTS - (tapeta/Al weather) TPO 1:43.71 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6

Rockazo

J. Z. Santana

43.20

 24.80 11.20
2 8

Flying Chief

J. E. Morelos

  

5.60

 3.40
3 7

Holy Cow

J. Santos

     2.80

Entrenador: A. Sano

CUARTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:39.70

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5

Noble Prince

P. Pena

7.60

 3.80 2.40
2 2

Taparino

J. E. Morelos

   2.80 2.60
3 4

To Joey

M. Angel Vasquez

     2.40

Entrenador: R. Coy

QUINTA CARRERA - 1.000 MTS - (grama/turf) TPO 57.10

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2 Image

P. Pena

 12.40 5.80  
2 7 Kingswearcrowns

D. A. Herrera

   4.20  
3 4

Wheelhouse

M. J. Husbands

      

Entrenador: J. Scott Jones

SEXTA CARRERA - 1.200 MTS - In Summation Stakes $100,000. TPO 1.10.14

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3

Sum of Success

J. Ocasio

2.10

 2.10 2.10
2 1 Boyhood Dream

M. Angel Vasquez

  

5.00

 3.40
3 6 It's Smoking

E. Perez

     4.20

Entrenador: B. S. Dibona

SÉPTIMA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:24.40

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5

Hello Poochy Lou

P. Pena

13.60

 6.00 4.00
2 7

Lady Rockula

M. Angel Vasquez

  

4.20

 3.00
3 3

Kokomo Kitty

L. Reyes

     4.00

Entrenador: H. Miller

OCTAVA CARRERA - 1.700 MTS - (grama/turf)  TPO 1:40.52

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4 Calathea

E. Gonzalez

6.00

 3.00 2.40
2 2 City Minute

M. J. Husbands

   3.20 2.40
3 3 Defiant Lass

M. Angel Vasquez

     2.80

Entrenador: M. Sancal

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