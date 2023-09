Por esta razón quedan canceladas las carreras de este sábado en Nueva York

La New York Racing Association (NYRA) informa que las carreras de este sábado 23 de septiembre pautadas para el hipódromo de Aqueduct, correspondientes al meeting denominado "Belmont At the Big A", quedan suspendidas por la siguiente razón.

Condiciones meteorológicas inestables de posibles vientos de hasta 60 kilómetros por hora, más la amenaza de fuertes lluvias en el área de Nueva York, es la causa principal de la suspensión de la reunión, según lo publicado en nota de prensa del ente hípico norteamericano. Las instalaciones del hipódromo quedan abiertas solo para el simulcast pero no para la celebración de carreras de caballos.

Los stakes pautados para este sábado 23 como el Noble Damsel (G3) con pote de $150.000 dólares y el Ashley T.Cole de $125.000, quedan reprogramados para el viernes 29, con reinscripción de los mismos el venidero domingo 24 del mes en corriente.