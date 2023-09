Julio Moncada dedica esta yegua como la fija del 5y6 en La Rinconada

Julio Moncada concedió la entrevista para Meridiano Web, la mañana de este miércoles 27 de septiembre durante la jornada de traqueos en el hipódromo La Rinconada donde aprovechó la oportunidad de conversar en detalles sus 7 compromisos para participar en la reunión 38 a realizarse este domingo 01 de octubre.

Julio inicia tu compromiso en la primera carrera con la cincoañera Explosiva presentada por José Gregorio Rodríguez, será tu primera monta y en su última actuación llegó de quinta ¿Coméntanos cómo estuvo su preparación?

-Si, es una yegua que he tenido la oportunidad de trabajarla. Está mañana en su ejercicio matutino la ajusté. Una yegua que anda en excelentes condiciones. Viene de correr de un lote más arriba y ahora va en su tiro y en su lote. Creo que con esta yegua va a estar decidiendo.

Para la segunda del programa montarás por tercera ocasión a la yegua My Going Mate presentada por Juan Carlos De Abreu, tomando en cuenta que su primer triunfo fue el 30 de octubre de 2022, ¿Cómo estuvo la preparación previa de esta cincoañera?

-Es una yegua que lo hecho bien por pista, anda en excelente condición, está muy bien físicamente y estará decidiendo está competencia.

Tu siguiente compromiso es en la tercera prueba que conducirás a Sir Ofel un potro tresañero que hará su debut con la preparación de Jesús Villegas ¿Coméntanos acerca de este nacido y criado en el Haras La Mulera?

-Si, esa carrera de debutante que este ejemplar presenta el entrenador Villegas, anda muy bien en pista y esperemos que haga su debut en excelentes condiciones.

En la tercera válida del 5y6 tendrás la monta de My Wayting Mate otro debutante cuatroañero entrenado por Juan Carlos De Abreu, nacido y criado en el Haras Monumental ¿Cómo estuvo su preparación previa a su debut?

-Si, es un ejemplar que tiene tiempo trabajando conmigo. Lo hace todo bien y esperemos que en su debut no haya problemas y esté decidiendo.

Decidida será la yegua cuatroañera que conducirás por primera vez en la cuarta válida, presentada por Humberto Correia que en su última competencia llegó de segunda.

-Esta es una yegua que el entrenador Humberto Correia me dio la oportunidad de montar. Anda excelente por cancha, lo hace todo espectacular y estaremos decidiendo esta competencia.

Otro ejemplar a montar es con Money The Bank en la quinta válida presentado por Jesús Antonio Romero que en su última lo subieron a segundo puesto por vía reglamentaria ¿Cómo estuvo el entrenamiento el día de hoy?

-Este es un caballo que lo hace bien. Conversé con su entrenador está mañana y me dijo que el ejemplar anda en óptimas condiciones. No he tenido la oportunidad de trabajarlo, puro galopado y estará decidiendo esta carrera porque el caballo anda corriendo parejo.

Y culminas tu compromiso en la sexta válida con Inspiración, entrenada por Humberto Correia que reaparece tras 126 días sin correr ¿Qué nos puedes comentar de está cuatroañera?

-Esta es un yegua que va a reaparecer. Tiene varios ejercicios conmigo, lo ha hecho todo espectacular en pista. Su último briseo me gusto bastante. De solventar el puesto de pista que le tocó la yegua va a estar decidiendo la competencia.

El fijo del 5y6 que Julio Moncada dedica para la afición hípica ¿Cuál es?

-La yegua Inspiración.