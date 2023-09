Francisco Quevedo buscará su primera victoria en el tercer meeting en La Rinconada en la reunión 37

Este miércoles el equipo de Meridiano Web hizo presencia en el hipódromo La Rinconada, para conocer las impresiones de los protagonistas de la reunión número 37, que se realizará este domingo con un programa de nueve carreras, donde incluyen el Clásicos Lanzarina para potras de dos años, el Clásico Gustavo J. Sanabria y el Clásico José María Vargas, con el 5y6 nacional desde la cuarta carrera.

Uno de los protagonistas es el jinete profesional Francisco Quevedo, que aún no ha obtenido su primera victoria en el último meeting del año, y este domingo tiene siete montas, tres de ellas del entrenador Riccardo D’Angelo, con lo que buscará tomarse su primera fotografía en el naciente meeting. Conversamos con él y estas fueron sus impresiones.

Tienes siente montas, comienzas con El de Mabel, primera vez que la montas, ¿La has podido conocer? ¿Cómo ha sido el trabajo con este ejemplar’

-Primero que todo un saludo a toda la afición hípica, agradecido por esta entrevista. El de Mabel ya he tenido oportunidad de trabajarlo, hoy lo hice también, lo hizo excelente, el ejemplar se siente muy bien, espero hacer una excelente carrera con él el domingo.

En la tercera llevas a Mi Chiquitina de Antonio Bellardi, en el Clásico Gustavo Sanabria, en caso de ganar estarías haciendo historia con él, ya que aumentaría su récord como el más ganador en esta selectiva.

-Esta yegua lo ha venido haciendo muy bien en sus trabajos, le dimos la oportunidad de correr en el tiro de los 1.000 metros, porque anteriormente hizo una buena carrera en otra carrera, el trainer viene trabajando con ella para que haga distancias largas, para mí, va a hacer una excelente participación en esta oportunidad.

En la quinta competencia, montas a Carora Mía de Fernando Parilli Tota, una yegua que va a debutar, ¿Cómo la has visto en los trabajos?

-Este es un ejemplar bastante manso, tengo tiempo trabajando con ella, creo que va a hacer un gran debut, como toda potra de dos años, hay que enseñarla a correr.

La sexta carrera llevas a Aclamado de Rubén Lanz, sube de lote ya que viene de ganar.

-A este caballo lo he trabajado dos veces, el día de ayer (martes) y hoy (miércoles), el ejemplar se siente bien, el entrenador viene haciendo un excelente trabajo con el caballo, para mí es una gran ocasión con este purasangre.

En la séptima vuelves a tener la monta de Willy Horton, que además reaparece y ya ganaste con el en una oportunidad anterior.

-Si, ya tenido la oportunidad de montarlo y de ganar con él, se siente muy bien, ahora le damos la oportunidad de correr 1.500 metros.

Para la novena carrera, otra monta que retomas, Miss Charlotte.

-Esta es una yegua que lo hizo muy bien en su última, ahora la monto en distancia de 1.400 metros, por lo que va a tener una gran oportunidad.

Por último y no menos importante, El de Froix en el Clásico José María Vargas, ¿Cómo te sientes cada vez que tienes la oportunidad de montar a este ejemplar?

-Este ejemplar esta muy bien en cancha, lo demuestra en cada trabajo, siempre me preparo cada vez que me toca montarlo, me preparo mental y físicamente cuando lo voy a montar, buscaré ganar la carrera, ya que el año pasado logré ganarlo y este año lo quiero repetir con este ejemplar.