Este fue el tiempo que tenía Ismael Paredes sin ganar en La Rinconada

El tercer meeting del año en el hipódromo La Rinconada llegó a su segundo mes de actividades, con la reunión 38 del año, que contó con diez pruebas realizadas, que incluía la edición 44 del Clásico Victoreado.

En la novena competencia del programa y quinta de las válidas del 5y6 nacional, para machos de cinco años y más, ganadores de una carrera, en distancia de 1.300 metros, corrían 13 ejemplares inscritos.

El entrenador Ismael Paredes firmó la presencia del alazán de siete años, Abuelo Yeye, que venía de ser distanciado en su última presentación en beneficio de Caribeean Rocket. En esta oportunidad el hijo de Stalwartly en Nonna Amanda sorprendió a la línea nacional Yes and Yes. Los dividendos de pago del ejemplar en el 5y6 fueron los más altos, al generar 177. 66 bolívares por ticket.

El purasangre volvió a contar en la monta al aprendiz Ángel Ybarra, por segunda carrera seguida. Fue la primera victoria del trainer Paredes desde el 25 de junio del presente año, cuando ganó con la yegua Reina Her en distancia de 1.200 metros, y tiempo de 72 2/5.