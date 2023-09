Este es el ejemplar que dedica Yoelbis González como línea para el 5y6 dominical en La Rinconada

Yoelbis González se encuentra preparándose para estar presente en la reunión 36, a disputarse este domingo 17 de septiembre en el hipódromo La Rinconada, en el marco del tercer meeting.

El joven jinete, nativo de Catia La Mar conversó la mañana de este miércoles 13 de este mes en entrevista para Meridiano Web desde los espacios del óvalo de Coche, acerca de sus 6 montas a participar en la jornada dominical.

Además, de parte de este medio le extendemos las felicitaciones al látigo González por el triunfo de El de Mabel en la cuarta competencia el pasado domingo 10 de este mes con marcaje de 66.3 para los 1.100 metros.

Con esta victoria, González lleva acumulado tres lauros en la estadística de jinetes de este tercer meeting y se encuentra empatado en el primer lugar junto con Hemirxon Medina.

Video: Cortesía de YouTube OficialINH.

Yoelbis, comienza en la segunda carrera con la monta de Mr. Kamelooh, presentado por Riccardo D’Angelo que reaparece a la pista tras 35 días sin correr. Coméntanos ¿Cómo quedó su preparación?

-Este caballo ya viene bastante recuperado para esta carrera. Creo que este es un ejemplar muy difícil de ganarse en este lote, ya que viene de enfrentarse contra los mejores, he venido mejorando a través de su carrera. Deberíamos estar decidiendo con el favor de Dios.

Para la tercera prueba montarás a Flor del Teide, una cincoañera presentada por Ramón García Mosquera, que en este año mantiene campaña de 9 actuaciones, 3 primeros, 3 segundos y 1 tercero. Su última actuación llegó de segunda. Ahora en este lote va en distancia de 1.400 metros ¿Cómo has observado su preparación?

-Es la segunda vez que monto a esta yegua. Ya la conozco muy bien, sé dónde corre o dónde no corre. Bastante agradecido con el propietario porque me da nuevamente la oportunidad después de esa gran segunda que venimos de hacer. Creo que, haciendo una carrera similar a la anterior, deberíamos estar ganando en el nombre de Dios.

En la primera válida del 5y6 será el Trofeo Hospital Militar Dr. Vicente Salias Sanoja. Allí vas a montar a My Father Antonio, hijo de Jupiter Pluvius en Roca Negra que reaparece luego de 42 días sin correr ¿Cómo se prepara para este trofeo en distancia de 1.300 metros?

-Mira este caballo viene de una muy buena carrera. Ahora viene muy bien entrenado, bastante trabajo en cancha, muy buenos briseos y mantiene unas condiciones espectaculares. El caballo anda muy bien y partida y para la punta.

Espartana será tu próxima monta en la tercera válida del 5y6 entrenada por Wilmer Landaeta que reaparece luego de 91 días sin estar en pruebas públicas ¿Cuál fue su ajuste en el día de hoy?

-Esta yegua, a través de su carrera ha venido mejorando bastante y por las condiciones de esta carrera, la cuatroañera en este momento fue al aparato ajustó, lo hizo muy bien. Está bien pareja de todo su estado físico. Creo que con el nombre de Dios deberíamos estar mejorando con esta yegua y en futuras ocasiones podríamos estar ganando.

Para la quinta válida tendrás la monta del sieteañero North Music con la preparación de Ismael Martínez que en su última competencia llegó de segundo a 1/2 cuerpo de Kingston. En esta válida correrá en distancia de una milla o 1.600 metros ¿Qué nos puedes decir acerca de su preparación?

-Es un caballo que no sabíamos que podía correr de menor a mayor, pero en su última carrera demostró que sí se puede y todo depende de la partida del caballo. La distancia no nos preocupa porque sabemos que puede aguantar en punta o corriendo de atrás, pero todo esta en la partida. Si obtenemos un buen brinco en la salida, podríamos correr de punta y venirnos de tiro a tiro, pero si el caballo no tiene un buen brinco, ya sería otro esquema de carrera, por el cual saldremos a correr de menor a mayor y podríamos estar decidiendo con este caballo.

Yoelbis culminas con tus compromisos en la sexta válida con el castaño cincoañero Ademan entrenado por Juan Márquez, que tendrás la oportunidad de montar en esta válida ¿Coméntanos tus expectativas con este ejemplar?

-Bastante agradecido con Juan la oportunidad de montar sus ejemplares. Primera vez que monto a este caballo, no lo conozco muy bien. Me toca entenderme con este cincoañero en la carrera, pero gracias a Dios va en ascenso, va mejorando y Dios quiera hagamos una muy buena carrera con este caballo.

Para finalizar la entrevista Yoelbis de tus 6 montas ¿Cuál sería la línea para dedicar a la afición hípica el día domingo?

-Para mi la línea del 5y6 deberá ser el caballo My Father Antonio.