Hijo de un ganador del Clásico Simón Bolívar queda retirado de la R15 de Hinava por esta razón

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La cartelera hípica nacional será este sábado 13 de junio con la celebración de la reunión número 15 en el óvalo de Valencia, la cual, la programación consta de ocho competencias, entre ellas la Copa Carlos Pérez Abarrio para yeguas de cuatro y más años, en distancia de 1200 metros.

En horas de la mañana del viernes 12 de junio, el Instituto Nacional de Hipódromos anunció el retiro de otro ejemplar que no participará en la jornada del 5y6 Valenciano.

Ejemplar: Retiro R15 Hinava Datos Hípicos

El castaño maduro Iron Time (número 1) era uno de los participantes inscritos para la quinta carrera, tercera válida para el juego de las mayorías, pues regresaba a la pista tras 231 días sin correr y contaba con la monta de Jericó Rodríguez y se estrenaba en la cuadra del entrenador Germán Rojas Jr., para el Stud Karnavic.

El lote que le tocaba participar el nacido y criado en el Haras La Alhambra era para caballos de tres y más años, ganadores de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo) (exclusiva para jinetes de Valencia), para un recorrido de 1.200 metros.

Su última actuación fue el día 25 de octubre de 2025 y arribó en el octavo puesto a 26 cuerpos del ganador Money Set. Culminada la prueba, el entonces jinete Jonás Rijo informó ante la junta de Comisarios de Hinava que Iron Time partió mal en el aparato.

Motivo del retiro: Hinava

Mediante la información del INH publicada por las redes sociales de la arena carabobeña, la razón del retiro del hijo del semental Comediante (ganador del Clásico Simón Bolívar (GI), 2012) es por Claudicación miembro anterior izquierdo.

Con este retiro se suma también al retiro de la yegua Another Legacy.