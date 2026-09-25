Ganador del Gran Premio Latinoamericano (G1) debutará en Estados Unidos en un Stakes Grado 2

La breve temporada de Santa Anita Park comenzará este viernes 25 de septiembre con un fin de semana repleto de eventos selectivos. Entre ellos destaca el City Of Hope Mile Stakes, competencia de Grado 2 que se disputará este sábado 26 de septiembre de 2026 en el circuito de Arcadia, en trayecto de una milla (1.600 metros) sobre pista de grama y bolsa de $200.000.

Dentro de la nómina de seis inscritos figura un purasangre sudamericano que utilizará esta prueba como escala en su travesía hacia el otro lado del mundo, tras ser invitado a participar en la prestigiosa Japan Cup (G1) el próximo 29 de noviembre.

Ganador del Latinoamericano inscrito en Santa Anita Park

El ejemplar chileno Teao, vencedor del Gran Premio Latinoamericano (G1) celebrado en la pista de Monterrico (Perú), está anotado para enfrentar a cinco rivales en el City Of Hope Mile Stakes (G2), en defensa de los colores del Haras Don Alberto, de Carlos Heller Solari.

Con la monta de Paco López y el entrenamiento de John Sadler, la reaparición de Teao genera alta expectativa. Esta carrera representa solo una parada en su trayecto hacia Tokio, donde es probable que cumpla un compromiso previo antes de abordar la Japan Cup (G1), evento que repartirá una bolsa superior a los 8,6 millones de dólares.

Cotizado 6-1 en el morning line, Teao se medirá contra destacados ganadores de grado en California como El Potente, Cabo Spirit y King of Gosford (GB). En el aparato de partida le correspondió el puesto de pista número 1.

Teao es un hijo de Ya Primo en Ti Ricorderai, con una campaña de seis victorias en doce salidas y ganancias estimadas en 366.042 dólares. En su natal Chile conquistó el Clásico El Derby (Grupo 1), las Dos Mil Guineas (Grupo 1) y el Gran Premio Criadores Eugenio Zegers León (Grupo 2).