Forever Young deslumbra a Belmont Park con su victoria en la Jockey Club Gold Cup (G1)

Este viernes 18 de septiembre, la afición hípica mundial fue testigo de la exhibición de Forever Young (Jpn), el campeón asiático que brilló en los 2.000 metros de la Jockey Club Gold Cup (G1), prueba con $1.000.000 en premios que formó parte del programa reinaugural del nuevo Belmont Park.

Conducido por Ryusei Sakai, el ejemplar enfrentó únicamente a tres oponentes tras el retiro matutino de Render Judgment, lo que redujo la nómina de contendientes.

Forever Young impone supremacía en Belmont Park

La icónica competencia —que regresó a su escenario original tras tres ediciones en Saratoga— se disputó como la quinta carrera de la jornada de apertura del remozado hipódromo de Elmont, Nueva York.

Desde el nuevo chute de la milla y un cuarto, Forever Young partió por el puesto más externo. Aunque tuvo un leve tropiezo en la salida con Phileas Fogg, el incidente no afectó su desempeño. Sakai posicionó con solvencia al nipón en el segundo lugar, mientras el puntero marcaba los fraccionales.

Un primer parcial de 25.04 segundos, registrado por Phileas Fogg, evidenció el paso cómodo que imponía el conducido por Kendrick Carmouche. Sin embargo, al cruzar el segundo cuarto de milla en 48.1, el jinete de Forever Young decidió ponerlo en posición de ataque.

Al entrar a la gran curva final de Belmont, Forever Young igualó la línea de Phileas Fogg y ambos pasaron los tres cuartos de milla en 1:11.96. Detrás corrían Stars and Stripes y Baeza, los otros dos participantes de la prueba. Cabe señalar que Baeza, esta vez sin gríngolas, volvió a partir en el último lugar.

Los 800 metros finales fueron de absoluto dominio para el nieto de Congrats. Con una ventaja sólida, ingresó en la recta final y dejó atrás a un Phileas Fogg que se apagaba paulatinamente, mientras Stars and Stripes intentaba acortar distancias por dentro.

Tras registrar la milla en 1:36.03, Forever Young concretó la duodécima victoria de su campaña al cruzar el nuevo espejo de llegada con 3 1/4 cuerpos de ventaja y un tiempo final de 2:01.23. Un solo latigazo bastó para que el nipón superara los $32 millones en ganancias acumuladas. Stars and Stripes finalizó segundo, Baeza concluyó tercero y un agotado Phileas Fogg cerró el grupo.

El próximo reto del japonés será defender su título en la Breeders’ Cup Classic (G1). En las apuestas a Ganador, Forever Young concentró $349.221 de un total de $619.243 jugados, con dividendos de $2.96 a Ganador y $2.10 a Placé, mientras que el Placé de Stars and Stripes rindió $5.76.