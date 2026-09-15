La espera ha terminado, este jueves vuelve a abrir sus puertas el mítico centenario hipódromo de Belmont Park completamente remodelado en un meeting que va a ha durar hasta el seis de diciembre del presente año y como joya de la corona de reinauguración, tiene la disputa de la Jockey Club Gold Cup (GI) de 1 millón de dólares en recorrido de 2.000 metros en arena.

Estados Unidos: Belmont Park regresa este viernes con nueve carreras y la Jockey Club Gold Cup (GI)

La primera carrera en la nueva etapa del recinto que ahora incluye cinco pistas (tres de grama, una de tapeta y una arena), tiene como hora de partida a las 1:30 de la tarde, de la costa este y de Venezuela, con un Maiden Special Weight de $150.000 reservado para potras y yeguas de tres y más años en distancia de 2.000 metros en pista de grama interna.

Mientras que la carrera previa a la edición de la Jockey Club Gold Cup GI. La cual forma parte de la serie (Win an you´re in) que da un puesto a la Breeder’s Cup Classic de $7. Millones de dólares, será un Allowance Optional Claiming de $162.500 en recorrido de 2.000 metros en pista de grama interna.

El recinto de uno de los condados más importantes de la “ciudad que nunca duerme” va a tener la presencia de los mejores entrenadores y jinetes de Estados Unidos, como el francés Flavien Prat, los puertorriqueños Irad y José Luis Ortiz, y John Velázquez, los de la casa, Dylan Davies y Kendrick Karmouche y los venezolanos Samuel Marín en su primera participación y los reconocidos Junior Alvarado y Javier José Castellano.