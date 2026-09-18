Campeón de Serie Mundial gana su primera carrera como dueño de caballo en Churchill Downs

La tarde de este jueves el mítico hipódromo de Churchill Downs contó con una programación hípica de ocho carreras, donde en la séptima competencia, se disputó la más importante, un Allowance Optional Claiming de $140.900, la cual fue ganada por el purasangre brasileño No bien Ni mal con el dominicano Joel Rosario en la silla.

Estados Unidos: Campeón de Serie Mundial gana su primera carrera como propietario en Churchill Downs

En la octava competencia y última de la jornada del jueves en el recinto principal de Louisville, Kentucky, se disputó un Maiden Claiming de $48.000 para ejemplares de tres y más años, en distancia de 1.300 metros en arena, donde la victoria la consiguió en gran remate, el purasangre Act of Parliament, pensionado del entrenador William Walden con la monta de Axel Concepción y propiedad del ganador de la Serie Mundial y jugador activo Alex Bregman de los Cachorros de Chicago.

Los parciales de la carrera fueron de 22.74, en los primeros 400 metros, 45,99 en la media milla y 1:11.35 en los 1.200 metros para un remate de 6.72 en los 100 finales y terminar en 1:18.07 para generar dividendos de $8.68 a ganador, $4.70 el place y $3.98 el show de la carrera.

Act of Parliament es un producto nacido el 3 de abril del 2023, es un purasangre hijo del semental Quality Road en Fuhriously Kissed, por Langfuhr, el cual alcanzó su primera victoria en cuatro presentaciones que ha realizado.

Para su propietario, el pelotero de grandes ligas Alex Bregman es su primera victoria como dueño de purasangre de carreras, y la pudo disfrutar en compañía de todos sus compañeros de equipo, los Cachorros de Chicago en el día de descanso de la novena antes de iniciar una serie este viernes con Rojos de Cincinnati.