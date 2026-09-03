¡Fijo es fijo y hay que jugarlo donde corra! Anota desde ya la línea más sólida para Valencia 05-09-2026

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Este sábado 5 de septiembre, el hipódromo de Valencia celebra la reunión N.º 22 de la temporada con una programación de nueve competencias, que incluye la edición 27 del Clásico “Propietarios Valencianos”. Prueba que se corre en distancia de 2,000 metros en pista de arena para caballos de 3 y más años, y cuenta con una premiación especial de $24,000.

Meridiano: La línea más sólida de la jornada corre aquí

Ahora, con el nuevo factor de multiplicación (Bs. 35) para el 5 y 6 nacional, la precisión de la línea para el 5 y 6 nacional, debe ser sólida y concreta para armar el formulario ganador y meterse en la fiesta de los ganadores.

La cuarta carrera de la jornada de este sábado 5 de septiembre fue reservada para yeguas de 6 y más años, ganadoras de 2 y 3 carreras (a excepción de carreras de reclamo) en distancia de 1,200 metros con una premiación especial de 11.500 dólares. En esta prueba fue inscrita la yegua Provenza (número 3) que funge como una de las líneas más sólidas de la jornada sabatina.

Performance de la línea para el 5 y 6

Provenza (número 3), es hija de Big Prairie, uno de los sementales más efectivos en Valencia y que es líder en victorias con 13 igualado con Champlain, se mantiene invicta en el Cabriales con dos triunfos, acumulando 10 cuerpos combinados entre ambas.

Una vez más lleva en su lomo al jinete experimentado Ender Graciel para la cuadra Juan Carlos Pérez, yunta que tienen un 22% de efectividad producto de 5 victorias y 6 segundos en 23 compromisos, es un aval para confirmar que esta yegua de seis años buscará la tercera victoria consecutiva.

Favoritos de la carrera: Valle del Mar y Miss Friend serían sus rivales