Estos son los entrenadores venezolanos con más victorias de Grado 1 en Estados Unidos

Gustavo Delgado alcanzó un destacado triunfo este sábado en Parx Racing, al ganar el Pennsylvania Derby (G1) con The Puma, competencia que reparte un millón de dólares en premios.

Gustavo Delgado es el líder de los criollos en Grado 1

Con esta victoria, Delgado se convierte en el entrenador venezolano con el mayor número de triunfos en carreras de Grado 1 dentro del territorio de los Estados Unidos, superando a José Francisco D’Angelo. Hasta esa fecha, ambos compartían el récord con tres victorias cada uno, consolidando así la posición destacada de Delgado en el ámbito hípico internacional.

Test Stakes (G1) Paola Queen (2016).

Clark Stakes (G1) Bodexpress (2020).

Kentucky Derby (G1) Mage (2023).

Pennsylvania Derby (G1) The Puma (2026).

Es importante señalar que Gustavo Delgado, además, es ganador de cinco carreras Grado 1 de la Serie Hípica del Caribe, para un total de 13 carreras de Grado a nivel internacional, que lo convierten en el mayor ganador de toda la historia.

Otros ganadores Grado 1

Durante años, grandes entrenadores venezolanos han incursionado dentro de territorio estadounidense, y pocos han podido conseguir al menos un triunfo en carreras de grado y mucho más complicado un G1.

Solo cinco venezolanos han podido conseguir esta máxima gesta. A saber: