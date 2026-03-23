Esto fue lo que informó el jockey de Look at Daddy a los comisarios de La Rinconada

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Las carreras hípicas de este domingo en el hipódromo La Rinconadas cumplieron con una programación de 12 competencias a partir de la 1:25 de la tarde y donde el juego del 5y6 nacional comenzó en la séptima prueba sin la presencia de selectivas o clásicos de grado.

La Rinconada: Informe del jockey de Look a Daddy a los comisarios

La primera prueba de la tarde dominical se reservó para ejemplares nacionales o importados de cuatro años, ganadores de dos carreras en una distancia de 1.300 metros, donde la victoria fue para el ejemplar Mufasa del entrenador Wladimir Sánchez con la monta del jockey profesional Yoelbis González con un tiempo de 79’2 y generó un dividendo de 154,22 a ganador.

En dicha competencia, uno de los favoritos de la prueba antes que se realizará, era el importado Look at Daddy, pensionado de Fernando Parilli Araujo y la monta de Kelvin Aray del Stud Marco Antonio, el cual llegaba con dos victorias en igual cantidad de presentaciones.

Dicho ejemplar terminaría la prueba en el tercer lugar, detrás del ganador antes mencionado y de Pan de Azúcar, conducido por José Gilberto Hernández. Luego de finalizada la carrera, el jockey Aray se comunicó con los comisarios en la pista del INH y dio a conocer la siguiente información.

INFORMES: El jinete KELVIN ARAY del ejemplar LOOK AT DADDY N° 05, informó que su conducido, no tuvo una buena partida.

Así lo da conocer la Junta de Comisarios del INH en la hoja de resoluciones de la reunión número 13 celebrada este domingo 22 de marzo.