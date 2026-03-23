Multado entrenador en la Rinconada por este motivo en la primera válida

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo el hipódromo La Rinconada vio realizarse la reunión número 13 del primer meeting de la temporada 2026 con una agenda de 12 carreras sin la presencia de pruebas selectivas o clásicos de grado y el juego del 5y6 nacional desde la séptima carrera de la tarde donde el monto sellado sobrepasó los 400 millones de bolívares.

La Rinconada: Multado entrenador en la Rinconada por este motivo

En el inicio del juego del 5y6 nacional, se corrió una prueba en la séptima competencia para caballos nacionales o importados de cuatro años, debutantes o no ganadores en una distancia de 1.30 metros donde el premio adicional especial fue de $27.040 a repartir y participaron 11 ejemplares.

La victoria de la prueba fue para Silver Speed, presentado por el entrenador Wladimir Sánchez y la monta del jockey aprendiz Carlos Brito con un tiempo de 79’3 en 1.300 metros y dejo un dividendo de Bs209,78 a ganador.

En dicha carrera, la Junta de Comisarios del INH emitió una Multa por Silla Rodada para el entrenador del ejemplar Río Manso, Luis Peraza, así como ellos lo indican en las resoluciones finales de la jornada y apoyados en los artículos 1,14,29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras, así lo dan a conocer en la misma resolución que es publicada en las cuentas oficiales del INH en distintas redes sociales.

MULTA POR SILLA RODADA

Visto el informe presentado por el juez de paddock con relación al ejemplar RIO MANSO N° 08 donde indica que el ejemplar luego de concluida la competencia, llegó con la silla rodada, motivo por el cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al entrenador LUIS PERAZA, de acuerdo a los establecido en los artículos 5, 14, 29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras.

Expresa el texto oficial.