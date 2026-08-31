Emisael Jaramillo cerca de extender por más de una década este récord

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El dominio de Emisael Jaramillo se hizo sentir con fuerza en el circuito de Del Mar. Tras firmar una productiva semana de seis visitas al recinto de ganadores, el estelar jinete venezolano irrumpió con autoridad en la élite del exigente Summer Meet en San Diego. Jaramillo acumula ahora 20 fotos en la campaña, una cifra que lo proyecta al cuarto lugar de la tabla general, empatado en un vibrante duelo numérico con el internacional europeo Umberto Rispoli.

Meridiano: Emisael Jaramillo sigue escalando posiciones

Esta campaña representa la primera incursión a tiempo completo de Emisael Jaramillo en el óvalo de Del Mar, un desembarco que se produce tras su histórica consagración como campeón del Classic Meet invernal en Santa Anita Park y una notable actuación en el meeting de Hollywood Park.

El fusta guariqueño ha mostrado una progresión constante semana a semana en el competitivo circuito californiano. Tras firmar una productiva racha de seis victorias, Jaramillo escaló rápidamente a la cuarta casilla de la estadística con 20 lauros, con la mira puesta en el cierre de la temporada programado para el lunes 7 de septiembre.

Las victorias comenzaron el jueves con el triunfo de Liam Smith para Jeff Mullins como única monta para el día. Para la jornada del viernes, visita el parque de vencedores con Nasso’s Lastharrah para Jeff Bonde.

El sábado firma un doblete ganador con Cozy Curlin Kitten para Doug O’ Neill y Roscoe’s Brother para Mark Glatt. Con el igual número de victorias el domingo con Howe’s Law y Regal Patriot para Doug O’Neill.

Con estas recientes victorias, Emisael Jaramillo eleva su cuenta personal a 93 triunfos en la presente temporada. El estelar jinete venezolano mantiene firme su objetivo de alcanzar la mítica barrera de las 100 o más fotos por undécimo año consecutivo, una racha de regularidad asombrosa que inició en 2015 tras su llegada a los Estados Unidos.

Cabe destacar que, durante su primer lustro en el norte (2016-2020), Jaramillo impuso condiciones al superar las 200 victorias anuales. Posteriormente, a partir de 2021, ha revalidado su estatus de élite sosteniendo un ritmo letal por encima de los tres dígitos por campaña. Números consultados en Equibase.

La penúltima semana de actividad en Del Mar, comienza el jueves.